Jongeman op station mishandeld en beroofd, wie herkent de daders?

Twee mannen hebben vorig jaar november uit het niets een jongeman mishandeld bij het treinstation in Breda. Het slachtoffer stond te roken toen hij ineens werd aangevallen. Nadat er klappen en trappen waren uitgedeeld aan het slachtoffer, rende het duo weg. Ze gingen er vandoor met de AirPods en de bril van het slachtoffer. Voor de bril is het belangrijk dat die terugkomt, omdat de eigenaar slecht ziet.

Bureau Brabant laat maandagavond beelden zien van de mishandeling. In het opsporingsprogramma wordt de verdachten gevraagd zich te melden. Ze worden nu nog onherkenbaar in beeld gebracht. Wanneer ze niet binnen twee weken contact opnemen met de politie, dan zullen de beelden onbewerkt worden vertoond zodat de daders duidelijk herkenbaar zijn. De politie vermoedt dat de daders minderjarig zijn.

Nietsvermoedend te roken

Het is tegen drie uur die zaterdagmiddag, 11 november 2023, wanneer het slachtoffer bij het station in Breda wordt aangesproken. Hij staat te roken en weet op dat moment niet wat hem boven het hoofd hangt. Twee voorbijgangers lijken in eerste instantie geen aandacht voor hem te hebben, maar dan vragen ze de jongeman om een sigaret. Nadat hij heeft geweigerd daarop in te gaan, wordt hij onder meer voor ‘homo’ uitgemaakt.

Dat is nog maar het begin van enkele ellendige minuten die het slachtoffer moet doorstaan. Op beelden is goed te zien hoe hij ineens door een van de twee belagers wordt geslagen en getrapt. Binnen de kortste keren doet ook de andere dader van zich spreken: ook hij deelt klappen uit, waarna het slachtoffer op de grond valt en ook liggend onder handen wordt genomen. Er lopen wel mensen voorbij, maar op een enkeling na bemoeit niemand zich met de vechtpartij.

Plotseling houden de twee vechtersbazen ermee op en rennen ze weg richting centrum, hun slachtoffer ontredderd en beroofd achtergelaten.