Bijna 7 miljoen mensen vlogen vorig jaar via Eindhoven Airport

Eindhoven Airport had in 2023 weer meer reizigers dan het jaar ervoor. 6,9 miljoen mensen vlogen van en naar Eindhoven. Dat is meer dan in 2022 en in 2019, voor de coronacrisis.

De bijna 6,9 miljoen passagiers waarop Eindhoven Airport vorig jaar uitkwam, is fors meer dan in 2022. Toen ging het om ruim 6,3 miljoen passagiers. In vergelijking met 2019 - het jaar voor de coronacrisis - gaat het om een kleine toename. Toen vlogen er bijna 6,8 miljoen mensen van en naar Eindhoven.

Het aantal vluchten van en naar Eindhoven kwam vorig jaar uit op 41.496. Dat zijn er ruim 1200 meer dan in 2022.en 55 meer dan in 2019.

In 2023 reisden in totaal ruim 71 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar de vijf luchthavens in Nederland. Dat is ruim zestien procent meer dan in 2022, maar nog altijd minder dan voor de coronapandemie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2019, het jaar voor de pandemie, bedroeg het aantal reizigers nog dik 81 miljoen.

Gemiddelde bezettingsgraad nam toe

In totaal waren er bijna 506.000 commerciële vluchten, negen procent meer dan een jaar eerder. Ook de gemiddelde bezettingsgraad nam toe. In 2023 waren er op passagiersvluchten gemiddeld 79 van elke honderd vliegtuigstoelen bezet, tegenover 76 een jaar eerder. In 2019 waren dat er 81.

Ondanks de toename werd het niveau van voor de coronacrisis nog niet bij alle vliegvelden bereikt. Zo verwerkte Schiphol in 2023 bijna 442.000 vluchten en bijna 62 miljoen passagiers. Dit waren bijna achttien procent meer passagiers dan in 2022, maar zo'n veertien procent minder dan in 2019.

Spanje en het Verenigd Koninkrijk

Meer dan de helft van de passagiers reisde binnen Europa, vooral naar Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Buiten Europa waren de Verenigde Staten het populairst. De populairste verbinding van en naar een Nederlandse luchthaven was opnieuw die tussen Nederland en Barcelona.