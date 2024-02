Computer maakt fout, zorgverzekeraar CZ wil miljoenen terug

Door een fout in de software die declaraties automatisch afhandelt heeft de Tilburgse zorgverzekeraar CZ vorig jaar en in 2022 aan tienduizenden klanten een hogere vergoeding toegekend dan waar ze recht op hadden. CZ vordert het geld terug. Dat is te lezen in de Volkskrant.

De fout is volgens een woordvoerder gemaakt bij de beoordeling van behandelingen voor mondzorg voor mensen die daarvoor een aanvullende verzekering hadden afgesloten. Zij kregen voor een enkele ingreep of meerdere behandelingen meer vergoed dan door hun polis werd gedekt. Tandheelkundige behandelingen na ongeluk

Het gaat om dekking voor tandheelkundige behandelingen die het gevolg waren van een ongeval. In sommige gevallen betaalde CZ de behandelaar ook voor ingrepen die niet samenhingen met een ongeluk, meldt de krant.