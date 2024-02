Dit is het carnavalssprookje van prins Bas en hofdame Lorraine

Het lijkt op een sprookje: een prins en hofdame komen elkaar vluchtig tegen tijdens de elfde van d’n elfde en een paar jaar later slaat de vonk knetterend over tijdens carnaval. Iedereen kent prins Bas d’n Urste uit Keiendonk (Megen) en zijn vriendin Lorraine als een heus carnavalskoppel. “Het is gek gelopen. Ik had nooit verwacht dat we hier vijf jaar later samen zouden zitten”, zegt Bas.

Elf jaar geleden kwam het stel elkaar voor het eerst tegen op het prinsenbal in Megen, waar prins carnaval bekend wordt gemaakt. “Mijn vader is 22 jaar geleden prins geweest in Keiendonk (Megen), dus ook ik was elk jaar van de partij”, zegt Bas Driessen (34). “Onze stad is niet zo groot, dus alle vrouwkes kende ik ondertussen wel. Toen Lorraine als hofdame van een Osse carnavalsvereniging naar het bal kwam, trok ze meteen mijn aandacht.” Maar zij had die avond nog geen interesse in hem. “Ik had een relatie, maar Bas vond mij zo leuk dat ik niet van hem afkwam. Toen hij mijn nummer vroeg, heb ik hem een verkeerde gegeven”, vertelt Lorraine van den Bogaart met een lach. Bas vult aan: “Toen ik een berichtje wilde sturen, kwam ik erachter dat ze een nummer met 9 in plaats van 8 cijfers had gegeven. Ik dacht: dat heb ik weer en dus gaf ik de hoop op.”

“Op de laatste avond van carnaval heeft hij verkering gevraagd.”

Zes jaar later zien ze elkaar weer op het 11-11 bal in Macharen, een dorp tussen Oss en Megen. Bas had zich aangesloten bij de raad van elf van Keiendonk en Lorraine trainde daar de dansmariekes. Lorraine: “We keken elkaar aan en toen zei ik tegen hem: je weet niet meer wie ik ben, hé. Maar hij herkende me meteen als het meisje dat hem het verkeerde nummer had gegeven.” Inmiddels was de 25-jarige Lorraine weer vrijgezel en zag ze Bas wel zitten. Maar toen had hij een vriendin. Omdat ze het wel gezellig hadden samen, besloten ze contact te houden. Toen de relatie van Bas in de maanden daarna uitging, sloeg de vonk uiteindelijk toch over tussen de twee. “Op de laatste avond van carnaval heeft hij verkering gevraagd. Hij was best dronken, dus toen zei ik: als je dit morgen nog weet, hebben we een relatie en als je het niet meer weet, dan niet”, zegt ze lachend. “Maar ik wist het gelukkig nog”, vult Bas aan.

“Carnaval is ons allebei met de paplepel ingegoten.”

Inmiddels is het stel al vijf jaar samen en zien veel Megenaren en Ossenaren hen als hét carnavalskoppel. Maar juist tijdens die dagen is het stel niet veel samen. “Carnaval is ons allebei met de paplepel ingegoten. We zijn sinds kleins af aan al actief bij onze eigen carnavalsverenigingen, dus we hebben allebei onze verplichtingen en tradities”, zegt Bas. “Toch ging ik één dag met de carnaval naar Oss en kwam ze één keer naar mij.” Nu hij voor het eerst zijn vader Ruud, die in 2001 prins was, opvolgt als prins heef hij geen tijd voor zijn vriendin. “Dat was nog wel een discussiepunt. Want ik was in Oss gevraagd voor het boerenbruidspaar. Dat verzoek heb ik afgewezen, want anders zouden we elkaar helemaal niet zien deze carnaval”, zegt de Oss. Nu hoopte Lorraine dat haar prins haar deze carnaval ten huwelijk vraagt. “Dat maakt ons verhaal echt compleet”, zegt ze.