Hotel Van der Valk helpt feestvierders met eieren en spek de carnaval door

Soep, schnitzel en sorbet: dat is het vaste carnavalsmenu van hotel-restaurant Van der Valk in Nuland. Tijdens carnaval zijn de zakelijke gasten verdwenen en wordt het gebouw overgenomen door carnavalsvierders. Honderden schnitzels verdwijnen dan in hongerige monden en iedereen van boven de rivieren blijft ook nog eens slapen.

Het is een vaste waarde, als je van Den Bosch naar Oss rijdt. Op de A59 kom je langs het Van der Valkhotel in Nuland. Het traditionele gebouw met het donkere dak is al een hele tijd vervangen door een strak wit gebouw. De verbouwing van het hotel is al lange tijd bezig. Tekort aan materiaal en een onfortuinlijke brand zorgden voor veel tegenwind. Maar een groot deel van het gebouw is nu klaar en met carnaval kunnen er weer ouderwets gasten ontvangen worden. Melissa Mandenmaker is de salesmanager van Van der Valk Nuland. “Het interieur zoals het nu is, is zo mooi dat het zonde is om daar carnavalsversierselen op te hangen.” Dat weerhoudt de westerlingen er niet van om vanuit het hotel in Nuland carnaval te gaan vieren in Oeteldonk. “We brengen ze met onze speciale pendelbus naar het station in Den Bosch waar ze beginnen met carnaval vieren. Terug moet dan op eigen gelegenheid.”

"Er gebeurt bijna nooit iets vervelends”

De meeste hotelbedden in Nuland zijn uitverkocht tijdens carnaval. Door de verbouwing waren de afgelopen jaren niet alle bedden bij Van der Valk beschikbaar. Maar nu is het weer volle bak. De drukte in het hotel hangt niet alleen af van de hotelgasten. Ook veel inwoners van Nuland eten tijdens de carnaval minstens één keer in het restaurant om de hoek. Veelal Schnitzels dus, maar ook de saté wordt vaak besteld. Volgens marketingmedewerker Lotte Loohuis is de sfeer dan erg gezellig. “Ik werkte hier ook al in de bediening toen ik 15 was. Mensen zijn vrolijk tijdens carnaval. Gaan iets leuks doen. Er gebeurt bijna nooit iets vervelends.”

"Er gaan heel wat eieren met spek doorheen tijdens het ontbijt"