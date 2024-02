Mike verzamelt alles van zijn club, maar dit aanbod ging zelfs hem te ver

Mike Nefs (40) woont al wat jaartjes in Soest, maar Roosendaal zit in zijn hart. Vooral RBC dan, want hij heeft in zijn huis een grote verzameling van zijn favoriete club. “Ik ben klein begonnen, maar het is gegroeid met de meest gekke RBC-spullen.”

In al die jaren maakte Mike een hoop mooie momenten mee, zoals twee promoties naar de Eredivisie. “RBC bungelde regelmatig ergens onderaan in de eerste divisie en toen kwamen we via de nacompetitie opeens op het hoogste niveau terecht. Uit bij Ajax speelden we gelijk en ongelofelijk was dat we thuis wonnen van Feyenoord. Bekende spelers hebben ons shirt gedragen, zoals Glenn Helder en Regi Blinker.”

“Als jongen van 12 jaar mocht ik met kennissen van mijn ouders mee naar RBC. Ik stond tussen de grote jongens achter de goal. Ik weet nog goed dat ik tijdens een van mijn eerste wedstrijden werd weggetrokken omdat ze vuurwerk afstaken. In het begin keek ik op tegen die gasten, later ben ik zelf veel thuis- en uitwedstrijden gaan kijken. Het liefst rond de middenlijn, zodat ik de beleving goed meekreeg.”

Van shirts, sjaals, boeken, wedstrijdkaartjes tot posters: de verzameling is divers. “Alles van RBC is welkom, je kunt het zo gek niet bedenken. De club heeft me zelfs stadionlampen aangeboden, maar die heb ik geweigerd. Ik mag veel van mijn vrouw, maar dit leek me iets te gek."

Het faillissement in 2011 deed hem pijn. “De laatste thuiswedstrijd hing er een soort Champions League-sfeer en wonnen we. Kort daarna was RBC failliet. In dezelfde weken werden andere clubs met financiële problemen gered door de gemeente, dat deed Roosendaal niet. Het voelde niet goed. Ik wilde mijn liefde voor RBC niet zomaar voorbij laten gaan en besloot om dingen te gaan verzamelen. Zo kan ik later aan mijn kinderen laten zien waar papa naartoe ging.”

De hoge ambities betekenden uiteindelijk ook het einde van RBC. “Vroeger in het oude stadion was RBC een echte volksclub. De overgang naar een nieuw onderkomen was zakelijk gezien logisch. Uiteindelijk wilde de clubleiding te veel, de plannen waren niet realistisch.”

Al bladerend door een boek met wedstrijdkaartjes, komt een stuk clubhistorie voorbij. Over de Eredivisiewedstrijden tegen topclubs, de bekerfinale in 1986 en over een seizoenkaart met de foto van Henk Vos, die kort na het drukken naar rivaal NAC Breda ging. “We hadden zelfs een stadionverlaterskaart. In de rust mocht je even het stadion uit om een frietje te gaan halen. Met als gevolg dat het in de tweede helft veel drukker was, want die kaart werd door de hekken doorgegeven.”

RBC maakte een doorstart en staat nu ruim bovenaan in de eerste klasse. “Ze zijn op het laagste niveau in het amateurvoetbal begonnen en bezig aan een mooie opmars. Laten we eerst maar eens zien of ze bij de amateurs de top halen. Ooit weer profvoetbal zou mooi zijn, maar laat ze maar lekker rustig aan doen.”