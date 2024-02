Oud-militair uit Breda stapt naar Europese hof om rol bij motorclub

De Bredase sergeant-majoor Maurice Vissers werd in 2019 door Defensie op non-actief gesteld, omdat hij een bestuursfunctie had bij motorclub Veterans MC. Ook zou hij contact hebben met de Hells Angels. Hoewel de Raad van State in oktober 2023 oordeelde dat hij terecht was ontslagen, legt Vissers zich niet neer bij de beslissing. Hij stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

In 2019 trok het ministerie van Defensie de VGB (verklaring van geen bezwaar) van Vissers in omdat hij contacten zou hebben gehad met criminele motorclubs als Hells Angels en Vagos MC. Ook had hij een bestuursfunctie bij een afdeling van de Veterans MC, een motorclub waar veel militairen en oud-militairen lid van zijn. Filmpjes

De advocaten van Vissers benadrukken dinsdag in een persbericht dat Veterans MC zich niet bezighoudt met strafbare feiten. Toch zou de club als zogeheten 'Outlaw Motorcycle Gang' worden gezien. Zijn advocaten stellen dat de ontslagen sergeant-majoor talloze keren onnodig zou zijn gecontroleerd in het verkeer. Vissers verzette zich hiertegen door de controles te filmen en op sociale media te delen. Vorig jaar oktober stelde de Raad van State dat Vissers 'een groot risico voor de nationale veiligheid is'. Vissers is het niet eens met de beslissing en stapt dus naar de hoogste rechter: het Europese Hof van de Rechten van de Mens. De oud-militair uit Breda zat 28 jaar bij Defensie en is op meerdere missies geweest. In 2009 kreeg hij een onderscheiding voor zijn bewezen moed in Afghanistan.