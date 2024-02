Dode vogels slachtoffer van 'nutteloze' plakfolie tegen processierupsen

De plakfolie waardoor vogels zijn doodgegaan in Natuurgebied Herperduin bij Oss is waarschijnlijk gebruikt om eikenprocessierupsen tegen te gaan. Dat stellen experts. De techniek wordt door hen gezien als nutteloos. Bovendien is het moment opvallend, want die rupsen zijn er op dit moment helemaal niet.

De dierenpolitie zijn bekend met de zaak, zegt een woordvoerder. "Er wordt gekeken of er voldoende aanknopingspunten zijn om verder onderzoek te gaan doen. Informatie is dan ook welkom." De dierenpolitie geeft aan dat er wel eens vaker verschillende soorten illegale dierenvangmiddelen (zoals netten en lijmplankjes) worden gevonden. Plakfolie wordt ook weleens aangetroffen, maar is 'vrij uitzonderlijk'. De plastic folie wordt dan geplakt op plekken waar de eikenprocessierups in grote aantallen voorkomt. De gemeente Oosterhout riep inwoners twee jaar geleden zelfs op om geen folie meer om eikenbomen te wikkelen.

"Ze zorgen ervoor dat de rups verstoord en gestrest raakt."

Daar zijn verschillende redenen voor. Het Kenniscentrum Eikenprocessierups noemt de techniek ‘zinloos en schadelijk’. En niet alleen omdat de folie funest is voor vogels, vleermuizen en andere insecten. De plakfolie kan zelfs averechts werken. “Plakstrips zorgen er namelijk voor dat de rups verstoord en gestrest raakt. De rupsen schieten dan hun brandharen af, die verwaaien in de omgeving. Daar komt bij dat het plastic kan losraken en in het milieu belandt.” Ook boswachter Frans Kapteijns zegt dat de techniek nutteloos is. “Het duurt nog tot april of mei voordat de eikenprocessierups zich echt laat zien. Die rupsen kruipen bovendien gewoon onder dat folie door, dus het heeft eigenlijk niet eens nut. Vogels, zoals de koolmees, hebben er wel last van, want zij zoeken nu in de stam naar rupsjes en eitjes.”

"Vogels zijn de natuurlijke vijand."

Dierenambulance Maasland, die de dode vogels vond, zegt dat je de processierups beter kunt aanpakken door vogelhuisjes op te hangen dan door folie op bomen te plakken. Boswachter Frans Kapteijns denkt ook dat de techniek is gebruikt tegen de rups. “Vogels zijn de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Een koolmezenjong eet wel vierhonderd rupsen per dag. Dus hang vogelhuisjes op in plaats van plakstrips.”

Een pimpelmees vastgeplakt aan plakfolie (foto: Dierenambulance Maasland)

