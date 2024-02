Zo gaat het eraan toe voordat een huurder zijn huis uit wordt gezet

Langs de A50 bij Uden staat op de parallelweg een caravan. De bewoner ervan vanwege een flinke huurachterstand op straat komen te staan. "Een trieste zaak. We zetten echt niet zomaar iemand op straat", zegt Sandra van Gerwen, woordvoerster van woningcorporatie AREA in Uden. Welke stappen zet een woonbedrijf voordat iemand uit zijn huurwoning uit moet?

Aan een huisuitzetting door een woningcorporatie gaan vaak trieste en vervelende zaken vooraf. Het zijn verhalen die vanwege de privacyregels niet altijd verteld kunnen worden. Een corporatie gaat bij huurachterstand niet over één nacht ijs als het gaat om zo'n ingrijpende beslissing.

"Veel mensen zijn voor een betaalbare huurwoning op ons aangewezen. We doen ons uiterste best om mensen die in moeilijkheden zijn te helpen. Daarvoor werken we bijvoorbeeld samen met allerlei zorginstellingen", legt Sandra uit.

Wat doet een corporatie bij huurachterstand?



Betalingsregeling

Bij een huurachterstand krijgt de huurder in eerste instantie een herinnering. Daarna volgt een aanmaning. "We nemen ook persoonlijk contact op met de huurder om een betalingsregeling af te spreken. Zo'n regeling werkt over het algemeen goed. Ook stellen we de gemeente op de hoogte."

Deurwaarder

Daarna komt de deurwaarder in beeld. Ook dan kan er nog een betalingsregeling worden getroffen en zonder extra kosten de huurachterstand worden betaald.

Uitzettingsprocedure

Bij de volgende stap wordt een procedure gestart om de huurder te dagvaarden. De huurder heeft nog wel spreekrecht. De corporatie moet voor de rechter aantonen waarom de huurder moet worden uitgezet.

Hulp van gemeente

Heel vaak komt het niet zover. Huurders zoeken dan hulp en steun bij de gemeente om hun leven weer op de rit te krijgen. Een huurder kan dan blijven wonen. Is het huurcontract al ontbonden? Dan kan de huurder weer een woning van AREA krijgen, maar wel met aanvullende afspraken.

Soms wordt de woning door overlast of door de burgemeester gesloten. "In dat geval komt de betreffende huurder drie jaar niet in aanmerking voor een woning bij AREA."