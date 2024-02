Jumbo bindt de strijd aan met miljoenendiefstal uit supermarkten

Jumbo gaat de komende weken extra maatregelen nemen om winkeldiefstal aan te pakken. Zo komt er bijvoorbeeld meer en duidelijk zichtbaar cameratoezicht en zijn er meer en slimmere steekproeven bij zelfscankassa's. Ook komen er opvallende borden in alle winkels waarop staat dat klanten alle boodschappen moeten afrekenen en dat er scherper wordt gecontroleerd op diefstal.

Jumbo maakte begin dit jaar nog bekend dat er jaarlijks voor meer dan 100 miljoen euro wordt gestolen uit zijn supermarkten. Het bedrijf is al bezig met een proef waarbij in een aantal winkels extra medewerkers of beveiligers worden ingezet, met ook scherpere steekproeven bij zelfscankassa's. Ook zijn er meer controles van bonnen en tassen.

In de winkels staan al levensgrote kartonnen agenten waar winkeldieven worden gewaarschuwd voor een boete van 180 euro.

Kunstmatige intelligentie

Verder is Jumbo testen aan het doen met nieuwe software die met behulp van kunstmatige intelligentie afwijkend gedrag van klanten in de winkel moet herkennen. Deze proeven duren naar verwachting drie maanden. Als die proeven succesvol zijn, worden ze landelijk ingevoerd.

Supermarktkenner Paul Moers legde eerder uit dat er meer gestolen wordt door onder meer de hoge prijzen en de zelfscankassa's: "Nederland heeft 1 miljoen armen. Als de boodschappen in twee jaar tijd 32 procent duurder worden, zijn mensen eerder geneigd om te stelen."

De diefstal gebeurt overigens niet altijd bewust, volgens Moers. "Mensen hebben soms niet door dat een product niet wordt gescand. Niet alle klanten hebben meteen in de gaten dat de zelfscankassa niet gepiept heeft bij iedere boodschap."