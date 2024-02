Drugspand blijkt na vijf jaar opnieuw fout, hoe kon het zover komen?

De gemeente Dongen en de politie hebben dinsdag de resten van een drugslab ontdekt in een huis aan de Daniëlsweg in Dongen. Het is de tweede keer dat er spullen zijn gevonden die worden gebruikt om drugs mee te maken. In 2019 was het er ook al raak. De gemeente sloot toen het pand en controleerde het verschillende keren tot het eind 2022 werd gekocht door een vastgoedondernemer. En die zegt van niks te hebben geweten.

De gebeurtenissen van dinsdag hadden veel weg van wat er op 27 september 2019 speelde. Toen werden twee mannen van 45 en 26 uit Kaatsheuvel aangehouden toen ze in een busje over de Daniëlsweg reden. In hun achterbak stonden twee grote vaten met stoffen voor het maken van synthetische drugs. De bewoner van het huis werd diezelfde dag ook in de kraag gevat. Binnen vonden agenten allerlei spullen om de drugs mee te maken.

Dinsdag arresteerde de politie een 23-jarige man uit Hoeven. Hij droeg een oranje overall en wilde net met een bestelbusje van het erf rijden. Ook hij had vaten met drugsafval in zijn auto. Een dag later is hij nog steeds de enige verdachte die is aangehouden in het onderzoek, laat de politie weten.

Maar wat is er gebeurd tussen 2019 en 2024 en hoe komt het dat het huis alweer werd gebruikt voor de productie van drugs? Het huis staat in ieder geval op een fijne plek voor criminelen die er duistere zaken willen doen. Het staat afgelegen en de buren zijn bedrijven op een industrieterrein. Die hebben de afgelopen tijd in ieder geval niets gemerkt van de praktijken. "Maar zij werken natuurlijk 's nachts en wij overdag", geeft een medewerker van een leverancier van koffie als verklaring.

Na de gebeurtenissen in 2019 sloot gemeente Dongen het huis. "Het pand is toen voor meerdere maanden op slot gegaan", zegt de gemeente daar nu over. "Daarna is er opnieuw gecontroleerd." Volgens een woordvoerder controleerde de gemeente regelmatig bij het huis totdat het in december 2022 werd verkocht.