Chihuahua en poedel met carnaval verkleed als bruidje en Spiderman

Siep in rock 'n roll-stijl als Elvis. (Foto: Karin Kamp) Souza en baasje Ingrid. (Foto: Karin Kamp) Nanna met Yoda Siep. (Foto: Karin Kamp) Skelet glow in the dark. (Foto: Karin Kamp) Yoda Siep. (Foto: Karin Kamp) De raptor-dinosaurus. (Foto: Karin Kamp) Regenboogpruik. (Foto: Karin Kamp) Volgende 1/8 Dinosaurus, Batman en Elvis: de mooiste carnavalshondjes op de catwalk

Nog twee dagen en dan barst het schoonste feest der feesten weer los. Niet alleen Brabanders hijsen zich in een gekke outfit, ook hun huisdieren carnavallen steeds vaker mee als bruidje, dinosaurus of Spiderman. Onze hondenmodellen showen de mooiste pèkskes op de catwalk.

Bij carnavalswinkel De Feestspecialist in Tilburg puilt het woensdag vroeg in de morgen al uit van de mensen die nog een piekfijne outfit hopen te scoren. Het zijn tropentijden voor eigenaar Maurice van Hommel en zijn team. "Iedere dag hebben we honderden bezoekers", vertelt hij. "En daar zitten ook huisdieren tussen." De zesjarige Souza en Siep van twee zijn met hun baasjes meegekomen naar de carnavalswinkel. Hoewel ze soms een beetje tegenstribbelen als er een Mexicaans hoedje op hun koppie wordt gezet, vermaken ze zich prima.

Siep als Mexicaan. (Foto: Karin Kamp)

Baasje Nanna (20) uit Udenhout vindt het fantastisch om Siep uit te dossen. "Zo hoort ze er ook een beetje bij. Harde geluiden, daar houdt ze niet van, maar ik weet zeker dat ze 't leuk vindt om binnenkort met ons mee te gaan, de straat op." Ook Souza loopt als een echt model door de carnavalszaak. "Ze is wel wat gewend", zegt baasje Ingrid uit Veldhoven. "Met kerst krijgt ze een mooi pakje aan, en als het koud weer is, heeft ze een truitje tegen de kou. Maar met carnaval blijft ze lekker thuis. Wij gaan het vieren, Souza mag op het huis passen." In een hoek van de immens grote winkel hangt de collectie voor honden. Het pak van Star Wars-held Yoda, compleet met gele oren, een regenboogkleurige tutu, een stoer Elvis-pak en een sneeuwwit bruidsjurkje, voor iedere chihuahua en poedel is er wat wils.

Souza in het paarse heksenpakje. (Foto: Karin Kamp)

De hondenkostuums zijn gewild, vertelt Maurice. "We zijn ooit begonnen met de verkoop van speciale pakjes voor honden met Halloween, dat was destijds in Amerika al heel populair", zegt hij. "Daarna besloten we ook de stap te wagen met carnavalskleertjes voor viervoeters. En het slaat supergoed aan." Volgens de eigenaar wordt het vieren van carnaval met je harige vriend steeds populairder. "Het kan eigenlijk niet gek genoeg met carnaval", zegt hij. "Natuurlijk neem je ze niet mee naar een drukke kroeg of in een polonaise, maar je ziet steeds vaker mensen langs de optocht staan met hun hond."

Wonderwoman Siep. (Foto: Karin Kamp)

Carnaval vieren slaat Maurice noodgedwongen over, daar heeft hij simpelweg geen tijd voor. "Mijn werkdag begint rond zeven uur 's morgens en dan ben ik na middernacht pas klaar. We zijn de hele carnaval ook geopend. Maar we hebben wel de tv aan staan in de winkel en af en toe kijken we even naar de optocht van Tilburg. En dan zien we regelmatig onze hondenpakjes voorbij komen." Plannen zijn er genoeg bij de feestwinkel. "Dé trend bij de carnavalsvierder voor dit moment is de carnavalsjas met emblemen. Daar willen we voor de hondjes mee aan de slag. En er komt ook iets met oranje-groen, de kleuren van Tilburg."