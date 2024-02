Wegpiraat scheurt over fietspad en crasht: 'Dit was nooit mijn bedoeling'

De 36-jarige E.R. reed met zo’n honderd kilometer per uur door Tilburg voor hij crashte op een fietspad. Dat bleek donderdag voor de rechtbank in Breda, waar een tussentijdse zitting plaatsvond. De politie wilde de man uit Lelystad op 26 oktober aanhouden voor een controle, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor.

De man reed op de Besterdring hard weg voor de politie, die hem aan wilde houden voor het gebruik van zijn telefoon. Ook had hij geen rijbewijs en reed hij in een gestolen auto, terwijl hij had geblowd. De man reed met hoge snelheid door de straten van Tilburg toen hij op de Goirkestraat op wegwerkzaamheden stuitte.

E.R. bedacht zich geen seconde en koos met hoge snelheid voor het fietspad. Mensen die daar liepen of fietsten konden ternauwernood wegspringen voor de wegpiraat.

Op beelden is te zien hoe de man over het fietspad scheurt, een kliko en een huis raakt en op een boom botst. Vervolgens sloeg de man met de witte Kia over de kop.

Zo scheurde E.R. over het fietspad en zo zag zijn auto er na de crash uit: