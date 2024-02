Kinderen vinden handgranaat in hun speeltuintje: 'Ik hield mijn hart vast'

Drie spelende kinderen hebben woensdagmiddag in hun speeltuintje in Eindhoven een handgranaat gevonden. Ze reageerden doordacht en waarschuwden direct de politie. Die zette de omgeving in de Van Helststraat af en riep de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) te hulp. "Ik hield mijn hart vast", zegt een vader van de kinderen.

Charlot, Virin en Kingston, alle drie elf jaar, dachten eerst dat het een steen was die in de speeltuin lag. Toen ze die weg wilden rollen, zagen ze al snel dat het heel iets anders was. "We waren verstoppertje aan het spelen en toen vond hij iets", vertelt Kingston terwijl hij naar zijn vriendje Virin wijst.

"Ik herkende de vorm."

"Ik herkende de vorm en zag dat ie een beetje groen was", zegt Virin op zijn beurt heel kalmpjes. Het drietal zit samen in groep acht van basisschool BoschAkker in Eindhoven. Ze hadden zich de vrije woensdagmiddag heel anders voorgesteld. Maar in alle opwinding, reageerden de klasgenoten erg verstandig. Terwijl Charlot op veilige afstand bleef, renden de twee jongens hard achter een politiewagen aan die toevallig net voorbijreed. Dat deden ze met succes. De agenten gingen op onderzoek uit en kwamen al snel tot dezelfde conclusie als de kinderen: een handgranaat. Na de melding, tussen vier en half vijf, duurde het ongeveer twee uur voordat deskundigen van de EOD bij het speeltuintje arriveerden. Die hebben het explosief ingepakt en afgevoerd naar een veilige plek.

"Ik houd mijn hart nog steeds vast."

"Ik hoorde van de medewerkers van de EOD dat het een handgranaat was met de pin erin. Volgens hen was er geen direct gevaar. Maar ik houd mijn hart nog steeds vast", aldus Lee van Room. Hij is de vader van Kingston en kreeg het even benauwd toen zijn zoon per telefoon meldde dat hij en zijn vrienden een handgranaat hadden gevonden. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat het om een handgranaat ging. Geen exemplaar uit de Tweede Wereldoorlog of zo, maar een 'modern explosief'. "We houden alle mogelijkheden open en als we nuttige tips krijgen, zullen we die zeker natrekken." Volgens vader Van Room trok de ontmanteling van het explosief een tiental kijkers uit de buurt. Ze moesten allemaal op veilige afstand blijven. Of de kinderen geschrokken waren? "Nou ze vonden het vooral een groot avontuur", aldus de opgeluchte ouder.