Dode man wekenlang onopgemerkt: buurt schrikt van zijn eenzame bestaan

In een huis in Gemert is woensdagmiddag een dode man gevonden. De man zou al weken dood zijn. De politie heeft woensdag de hele dag onderzoek gedaan in het huis aan het Domein en geconcludeerd dat hij een natuurlijke dood is gestorven. Buurtbewoners reageren geschokt. "Ik wist niet dat hij zo eenzaam was."

Bart woont tegenover het huis waar de dode man is gevonden. Hij zag woensdagmiddag de politie voor het huis staan. "Er deed niemand open." Er moest een derde politiewagen komen, vertelt hij. "Toen hebben ze de deur opengemaakt en al snel kwamen ze terug naar buiten." Coby van Dommelen woont iets verderop. "Ik was de hond gisteren aan het uitlaten en toen zag ik opeens allemaal mensen in witte pakken uit het huis komen. Ik dacht eerst dat ze aan het schilderen waren." Volgens buurtbewoner Bart spraken de agenten er buiten over dat de man er al even lag. "Dan weet je dat het niet goed is." Eenzaam bestaan

De man zou rond de zestig jaar oud zijn. Buurtbewoners geven aan dat de man een eenzaam bestaan zou hebben. "Hij was niet echt een bekende in de buurt", vertelt Coby. "Ik zag hem wel eens als hij thuiskwam, maar hij was wel echt op zichzelf." Volgens Bart had de man weinig contact met de buurt en kwam hij niet veel buiten. "Als je naar het huis kijkt, dan zie je wel een beetje hoe hij leefde. Een beetje achterstallig onderhoud." Geschrokken

Hoewel buurtgenoten de man niet kenden, reageren zij toch geschokt. "Dat iemand zo eenzaam kan zijn, dat je niet gemist wordt. Dat verbaast me heel erg en vind ik ook ernstig." Wie de politie heeft getipt is nog niet duidelijk. "Er gaan verhalen rond dat de buren een auto misten, maar hij werkte ook als ICT'er dacht ik. Wellicht hebben zij hem gemist en hebben ze de politie gebeld."