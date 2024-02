Vechtpartij loopt uit de hand: man rijdt met auto in op buurtbewoners

Een Oosterhouter (18) is woensdagavond aangehouden nadat hij bij een ruzie op de Bouwlingstraat met zijn auto inreed op een groepje buurtbewoners. Tijdens een vechtpartij stapte hij in zijn auto om daarmee vol gas in de richting van de groep mensen te rijden. Kort na zijn levensgevaarlijke actie werd hij in de kraag gevat.

De man uit Oosterhout kreeg op straat ruzie met een bewoner van de Bouwlingstraat. Die draaide af om zijn auto op de oprit te parkeren. Omdat hij daarbij bijna de auto van de Oosterhouter raakte, reageerde die woedend. De twee kregen ruzie en begonnen te vechten. Toen buurtbewoners zich ermee bemoeiden liep de vechtpartij uit de hand. De 18-jarige stapte in zijn auto en reed op het groepje in. Volgens de politie miste hij op een haar na een buurtbewoner omdat die net op tijd aan de kant sprong. De Oosterhouter sloeg daarna op de vlucht en werd het doelwit van agenten. Die hielden hem kort na de vechtpartij aan. Hij wordt verdacht van mishandeling en poging tot doodslag op meerdere personen.