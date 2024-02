Prins Jelle d'n Uurste proost met speciaalbier dat hij zelf gebrouwen heeft

Als prins carnaval flink wat bier drinken de komende dagen? Dat is niet bijzonder. Maar als je dat bier zelf gebrouwen hebt, dan is het dat wel. Prins Jelle d'n Uurste van Nuland maakte tientallen liters speciaalbier in zijn schuur om te proosten tijdens carnaval in zijn Woaterrijk.

Jelle van der Doelen (27) is in zijn vrije tijd niet alleen prins carnaval, maar ook bierbrouwer. En hoe kan het dan anders dat hij zijn eigen carnavalsbiertje maakt. “Ik maak al jaren een paar kratjes om te drinken met vrienden. Nu ik eindelijk ben gekozen als prins, wilde ik een biertje maken om mee te proosten op bijzondere momenten tijdens carnaval.” In zijn schuur heeft de Nulander een heuse mini-brouwerij. Met een ketel, taps en bierflessen. Al twee maanden is hij druk bezig om zijn eigen bier voor carnaval te brouwen. “Omdat het een hobby is, heb je zeker twee tot drie avonden nodig om een paar liter bier te maken”, vertelt Jelle terwijl hij de laatste biertjes bottelt. Het was nog maar de vraag of het zou lukken om tientallen liters te brouwen door mijn drukke agenda als prins."

“Van dit biertje moet je er niet te veel drinken.”

Maar inmiddels staan er tientallen flesjes met geel-blauwe stickers ‘Janusbier’ klaar voor de carnaval. Het bier is vernoemd naar Janus de Zeebink, het symbool van het Woaterrijk. Voor en tijdens de carnaval staat hij in zijn matrozenpak op een sokkel midden in het dorp. “Hij verbindt iedereen in Nuland met elkaar. Ik heb het biertje naar hem vernoemd, omdat dat ook mijn doel is als prins.” Nadat prins Jelle d’n Uurste zaterdag de macht krijgt over het Woaterrijk, proost hij met zijn Janusbier samen met alle carnavalsvierders. Maar de prins weet dat het niet bij dat ene biertje zal blijven. “Dat hoort erbij. Gelukkig houd ik wel van bier”, zegt hij lachend. “Maar van dit biertje moet je er ook niet te veel drinken." Er zit zes procent alcohol in het speciaalbiertje. Dat is een tot twee procent meer dan in een normaal biertje in de kroeg. “Als je er daar een paar van drinkt, ben je al gauw dronken.”

“Je moet als prins overal bij zijn.”

Normaal slaat hij echt geen biertje af, maar deze carnaval zal hij wel moeten. “Je moet als prins overal bij zijn. Je kunt niet een dagje afhaken omdat je de dag ervoor te veel hebt gedronken." Maar daar heeft hij geen problemen mee. “Vroeger was ik er als eerste bij op donderdag en ik bleef tot het laatste uurtje op de dinsdag”, zegt hij. “Ik heb genoeg vrienden die een dagje oversloegen omdat ze te veel hadden gedronken, maar dat deed ik nooit. Ik wil van elke minuut genieten."