Actie tegen doodrijden van eenden valt niet goed bij de buurt

Minstens acht eenden en twee meerkoeten werden het afgelopen jaar bij het appartementencomplex van Marion Huijbregts in Geldrop doodgereden. Ze maakt zich ernstig zorgen. "Blijkbaar hebben mensen een hekel aan dieren. Ze remmen niet of nauwelijks. Ik begrijp niet hoe je zo'n dier dood kunt rijden." Met een groot spandoek met foto's van doodgereden eenden probeert ze de dieren te redden. Maar dat zet kwaad bloed.

Het spandoek bij de flat waar Marion woont, springt meteen in het oog. Het doek is een paar meter breed, met daarop drie foto's van overleden eenden die in de berm liggen. Gruwelijke beelden. "Flatbewoners zijn er niet blij mee. Ik word doodgewenst, uitgescholden. Ze noemen me gek en vinden dat ik opgesloten moet worden."

Toch peinst ze er niet over om het spandoek weg te halen. "Ik wil mensen waarschuwen. Die eenden klimmen vanuit het water de groenstrook op, maar die is maar een paar meter breed. Daarna steken ze de weg over om naar de gemeentetuin te gaan om daar te eten."

En bij het oversteken worden ze vaak doodgereden. "Vooral het afgelopen jaar was het heel erg. Je hoort sommige auto's al aan komen scheuren. Dan loop ik naar het raam en probeer ik de eenden weg te jagen door met mijn handen te klappen. Maar ik ben niet altijd op tijd en ik ben ook niet altijd thuis."

Hek verwijderd

Ze wil dat de gemeente verkeersdrempels aanlegt. Zelf plaatste ze een hek, maar dat werd door de gemeente verwijderd. "Ik heb niet het idee dat ik serieus genomen word, ook niet door de gemeente. Maar ik blijf actie voeren, totdat er geen eend meer wordt doodgereden."

De gemeente heeft in de zomer van 2023 wel twee waarschuwingsborden geplaatst. Er komen geen andere maatregelen. "Het klopt dat we dat hek hebben weggehaald. Dat hek was namelijk geplaatst in strijd met de regels. En telefonisch is door die mevrouw om verkeersdrempels gevraagd. Er is echter nooit een officieel verzoek ingediend," zegt een gemeentewoordvoerder.

Geen drempels

Dat verzoek zou namelijk ook worden afgewezen, aldus de gemeente Geldrop-Mierlo. "Het is al een 30-kilometerzome, dus drempels hebben weinig zin. Bovendien kunnen ook met drempels eenden worden doodgereden want die eenden steken niet alleen net na de drempels over."

De doodgereden eenden ruimt Marion zelf op. "Volgens de gemeente hoef ik dat niet te doen. Maar wat als er kinderen langs lopen. Het ziet er echt gruwelijk uit, met die uitpuilende ingewanden."