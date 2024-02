Patiënt gooit kokend water in het gezicht van ggz-verpleegkundige

Een medewerkster van een ggz-instelling in Breda is vorig jaar aangevallen door een patiënte uit Tilburg. In een onbewaakt ogenblik gooide de toen 48-jarige vrouw een beker kokend water in het gezicht van de medewerkster. Die liep daarbij eerste- en tweedegraads brandwonden op.

Donderdagmiddag zagen de verpleegkundige van de ggz en haar belager elkaar weer in de rechtbank in Breda. De schrik zat er duidelijk nog in, want de medewerkster kwam niet in de buurt van haar voormalige patiënt.

De rollen waren meteen duidelijk in de rechtszaal. De verpleegkundige heeft flink te lijden gehad onder de aanval. De patiënte was warrig en praatte overal doorheen. Ze herkende haar voormalige verpleegkundige ook niet goed. Waarschijnlijk door het kortere kapsel, dat littekens van de brandwonden wat meer verhult.

'Irritant'

De vrouw deed de aanval op 2 augustus vorig jaar. Ze was het niet eens met haar behandeling in de ggz-instelling en weigerde medicijnen te slikken. Ze vond dat dat haar al veel te lang werd verteld wat ze moest doen. “Dat mensen zich met mij bemoeien, vind ik irritant”, zo verklaarde ze.

Ze zag de verpleegkundige als het kwade brein, die haar toch wilde dwingen om medicijnen te slikken waar ze, naar eigen zeggen, juist zieker van werd.

Op een gegeven moment zei de vrouw: ‘Nu ben jij aan de beurt’. En vervolgens liep ze naar de koffieautomaat. Ze tapte een beker kokend water en gooide dat vervolgens in het gezicht en over de schouders van de verpleegster.

De verpleegkundige is maanden uit de roulatie geweest en hield littekens over aan de brandwonden. Op een foto die werd getoond in de rechtszaal hingen de vellen erbij op haar voorhoofd.

Schadevergoeding

“Nu pas ga ik zonder tegenzin naar m’n werk”, liet de vrouw aan de rechter weten. “Ik denk nog vaak aan wat er is gebeurd. Dat voel ik weer dat hete water en de pijn. Ik ben al acht jaar verpleegkundige. Ik heb veel meegemaakt, maar er zijn grenzen.”

Daar was de politierechter het mee eens, maar wat voor straf geef je iemand die verminderd toerekeningsvatbaar is? Ze oordeelde dat de vrouw vooral door moet gaan met de manier van zorg, die nu blijkbaar goed aanslaat. Ze woont niet meer in de instelling in Breda, maar thuis in Tilburg en wordt daar verzorgd. Om dat traject niet in de war te sturen kreeg de vrouw een voorwaardelijke celstraf van tien weken, die ze pas hoeft uit te zitten als ze weer in de fout gaat. Wel moet ze ruim 3000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.