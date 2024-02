Wij zeggen friet, zij zeggen patat: Rens brengt de taalgrens in kaart

Is het friet of is het patat? Het is in Nederland een terugkerende discussie. Beneden de grote rivieren zeggen we sowieso allemaal friet. Maar ook ver boven de rivieren, wordt dit woord gebruikt voor de goudgele aardappelstaafjes. De Tilburgse frietzegger Rens van de Plas heeft de taalgrens in kaart gebracht.

Van der Plas bekeek van meer dan 150 snackbars in Nederland de online menukaart om vast te kunnen stellen waar de friet-patatgrens ligt. "Ik dacht altijd dat die grens pakweg gelijk liep aan de Waal. Alles erboven patat, alles eronder friet. Daar is dus weinig van waar: de grens is stukken beweeglijker en volgt niet per se de loop van de rivieren", zegt hij op X, waar hij verschillende kaartjes van friet/patatzeggend Nederland post.

Dorpen of steden waar op de menukaart patat gezegd werd, kregen een rood bolletje. Plekken met friet kregen een donkergroen bolletje en en plekken met frites een lichtgroen bolletje. Op die plattegronden van Rens is te zien dat ze ook in onder meer Flevoland, in Groningen en in Noord-Holland op sommige plekken frites of friet zeggen.

"De grens lag veel hoger dan ik dacht. Mijn theorie: Ik denk dat het om Brabantse snackbarhouders gaat naar het noorden zijn verhuisd en hebben vastgehouden aan de juiste manier om snack te benoemen", zo zegt Van der Plas bij Brabant Vandaag.

Overigens telt Nederland bijna 5000 snackbars. De vraag is dus in hoeverre het onderzoek van Van der Plas, die zichzelf onderzoeksjournalist noemt, representatief is. "We hebben als Brabant nog genoeg werk te doen om te zorgen dat ze elders ook friet gaan zeggen", stelt hij.