Opnieuw rijdt een auto het spoor op in Boxtel na navigatiefoutje

Op een spoorwegovergang op de Tongeren in Boxtel is een auto donderdagavond het spoor opgereden. De oudere bestuurster dacht dat ze op die plek moest afslaan volgens haar navigatiesysteem, maar ze reed vervolgens het spoor op. Het treinverkeer tussen Boxtel en Tilburg lag als gevolg hiervan even stil. Er zijn geen gewonden gevallen.

De auto is van het spoor gehaald. Het treinverkeer is rond acht uur weer op gang gekomen, meldt de NS. Eerder ging het ook al mis

Het ging in korte tijd al drie keer eerder mis op het spoor in Boxtel. Daar liggen twee overgangen liggen dicht bij elkaar. Eind vorig jaar botst op een van de spoorwegovergangen een trein op een paardentrailer. De bestuurder van de auto raakte zwaargewond. Een van de twee paarden in de trailer overleefde het ongeluk niet. Begin december botste op een overgang een trein op een auto. De bestuurder van de auto, een vrouw van 74 uit Tilburg, bleef ongedeerd. Vermoedelijk was ook daar een navigatiefout de oorzaak van het ongeluk, net als donderdagavond. Op 10 november botste er ook al een trein op een auto op een overgang. Omstanders probeerden toen om de auto nog van het spoor te duwen, maar dat lukte niet op tijd.

De auto is van het spoor gehaald (foto: SQ Vision).