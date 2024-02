DJ Tiësto treedt niet op tijdens Super Bowl door 'noodgeval binnen familie'

DJ Tiësto uit Breda gaat toch niet optreden tijdens de Super Bowl aanstaande zondag. De zanger trekt zich terug door een 'noodgeval binnen zijn familie', zo laat hij donderdagavond weten. Elk jaar treden de grootste artiesten ter wereld op tijdens de Super Bowl.

Tijdens de warming-up en de pauzes zou de Bredanaar zijn muziek laten horen in het Allegiant Stadion in Las Vegas, maar dat gaat niet door. "Het was een moeilijke beslissing, maar familie komt altijd eerst", meldt de Bredanaar op X.

De Super Bowl is een wedstrijd tussen de kampioenen van de American Football Conference en National Football Conference, de twee professionele competities die verenigd zijn onder de Amerikaanse National Football League.

Tijs Verwest, zoals Tiësto in werkelijkheid heet, zou de eerste Nederlandse artiest zijn geweest die tijdens het grote NFL-evenement zijn kunsten mag komen laten zien. De wedstrijd is doorgaans het best bekeken programma op de Amerikaanse televisie.