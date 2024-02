Het Rijk deelt uit: miljoenen voor een betere leefbaarheid

West-Brabant en en de metropoolregio Eindhoven krijgen geld om de leefbaarheid te verbeteren. West-Brabant krijgt 15 miljoen om onder de zelfredzaamheid van mensen en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Regio Eindhoven krijgt 20 miljoen om onder meer kwetsbare groepen naar de bibliotheek te lokken. De regio's zijn zelf met de plannen gekomen.

Het idee achter de zogenoemde Regio Deals is om moeilijke opgaven beter aan te kunnen pakken. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt om:

de leefbaarheid van een gebied te vergroten,

opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt,

gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen.

Het Rijk financiert hoogstens de helft van het bedrag dat nodig is tot maximaal 40 miljoen.

Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken noemt de verschillen tussen verschillende regio's te groot. Het gaat volgens hem pas goed in Nederland als het in alle regio's goed gaat. "Met de Regio Deals maken we werk van gelijke kansen op goed wonen, leven en werken, waar je ook woont."

West-Brabant scoort slecht

West-Brabant scoort slecht op gezondheid, heeft te maken met snelle vergrijzing. Er wonen relatief veel mensen van boven de 65 en juist weinig jongeren. Daardoor is er ook nog eens een enorme krapte op de arbeidsmarkt waar bedrijven veel last van hebben.

West-Brabant wordt ook uitdrukkelijk genoemd in de 'Atlas Afgehaakt Nederland'. West-Brabanders hebben een laag vertrouwen in elkaar, in instanties en in de politiek.

"De 15 miljoen euro die we beschikbaar stellen aan de regio West-Brabant helpt hen bij het versterken van de veerkracht en zelfredzaamheid van mensen en het verbeteren van kwaliteit van de leefomgeving", zegt Hugo de Jonge daarover.

Metropoolregio groeit, maar...

Metropoolregio Eindhoven, 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, groeit op alle fronten, maar daardoor komt de leefbaarheid wel onder druk te staan. De kansenongelijkheid neemt toe en de sociale samenhang af. De 20 miljoen euro van het Rijk zijn bedoeld om dat aan te pakken.

De gemeenten in Zuid-Oost Brabant gaan bijvoorbeeld inzetten op lokale bibliotheken voor kwetsbare groepen.”

Zesde ronde

In totaal hebben deze ronde 22 regio's geld gekregen uit Den Haag. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 384 miljoen euro. Er komt ook nog een zesde ronde. Later dit jaar kunnen regio's opnieuw plannen indienen in de hoop op een flinke extra bijdrage van het Rijk.