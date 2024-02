Explosieven gevonden in huis , EOD doet onderzoek

De politie heeft donderdag na een melding explosieven gevonden in een huis aan het Arie de Witpark in Willemstad. "De EOD doet op dit moment onderzoek, omdat het mogelijk oude explosieven zijn", meldt een politiewoordvoerster.

Er zou geen gevaar zijn voor de omgeving. De bewoner moet zich volgens de woordvoerder voor deze vondst verantwoorden.

Mijnen en granaten

Wat er exact gevonden is, is nog niet bekendgemaakt. Dit gebeurt als het EOD-onderzoek is afgerond.

Volgens een buurtbewoner gaat het om mijnen en granaten die de bewoner gevonden had en verzamelde.