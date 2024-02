School ziet geen probleem in 2000 buitenlandse studenten: 'Veel vraag'

Je hebt een hbo-opleiding waar je mensen opleidt voor de hotelwereld, de toeristische sector, games en de media. 2000 van je 7000 studenten komen uit het buitenland. De meeste lessen zijn in het Engels. Dan komt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf met een wet om het aantal internationale studenten terug te dringen. Jan Willem Besselaar is directeur van de Breda University of Applied Sciences (BUAS): "De problemen die de minister wil oplossen, spelen bij ons niet zo. Meer bij universiteiten."

BUAS in Breda heeft veel buitenlandse studenten en vindt dat de minister te weinig oog heeft voor de verschillen tussen scholen. "Als de wet er in de huidige vorm er komt, dan wordt het voor ons heel moeilijk om nog Engelstalige opleidingen te starten." Volgens de minister zorgen buitenlandse studenten voor overvolle collegezalen, een te hoge werkdruk voor docenten en een tekort aan studentenkamers. Hij wil dat scholen strenger zijn bij de toelating van studenten uit het buitenland. Zo kunnen het aantal Engelstalige opleidingen verminderen. Voor een school als de BUAS in Breda is dat een probleem. Dertig procent van alle studenten komt uit het buitenland. De meeste studies leiden studenten op voor banen in internationale sectoren. De school vindt dat de minister hier niet genoeg rekening mee houdt.

In de huidige vorm zou de wet betekenen dat de school geen nieuwe Engelstalige opleidingen kan starten. "Dat zou zonde zijn. Maar zoals ik het begrijp gaat het huidige wetsvoorstel het niet halen." De onderwijsraad wil namelijk dat de minister het plan beter uitwerkt. De gevolgen moeten duidelijker worden. De onderwijsraad vindt het goed dat scholen meer invloed krijgen op het aantal buitenlandse studenten, maar de minister moet meer rekening houden met scholen, zoals BUAS, die opleiden voor 'specialistische' banen waar veel vraag naar is.

