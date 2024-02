Karnaval Festival in Moergestel wordt afgelast: 'Tot knieën in het water'

Het terrein van Karnaval Festival in Moergestel (Foto: Toby de Kort) Volgende 1/2 Karnaval Festival afgelast

Het Karnaval Festival in Moergestel, dat voor dit weekend stond gepland, is afgelast. Door de onophoudelijke regen van de laatste dagen kan de organisatie van het tweedaagse dancefestival de veiligheid niet garanderen. Een domper voor wat een groot feest had moeten worden. "Ik heb net nog een rondje gedaan. Op sommige plekken sta je tot aan je knieën in het water."

Ze hebben er alles aan gedaan om het feest nog te laten doorgaan. Jochem Liebregts van de organisatie: "We hebben de hele week water weggepompt, maar op de parkeerplaats, de kiss and ride en het hele festivalterrein is er wateroverlast. Het water komt omhoog door de vlonders, het is niet te doen." In samenwerking met alle veiligheidsinstanties is vrijdagochtend besloten het festival af te lasten. De line-up was afgelopen oktober al met een hoop confetti aangekondigd: meer dan 150 dj's en artiesten op vijf verschillende stages en twee enorme vuurwerkshows. Het gaat allemaal niet door de hoeveelheden regen die zijn gevallen. Er werden verdeeld over twee dagen meer dan 45.000 bezoekers verwacht.

"Het is moeilijk om een andere datum te prikken."

"We gaan op zoek naar een goede oplossing voor de mensen die een ticket hebben gekocht", zegt Liebregts. "We hebben fans, die ieder jaar komen, dus dat willen we goed regelen." Een feest op een andere datum zit er niet in, weet hij. "Het is toch aan carnaval gebonden. Midden in de zomer zou raar zijn. Een andere datum is sowieso lastig, want het festivaljaar zit vrij vol. Het is moeilijk om een andere datum te prikken." Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. In 2020 moest de organisatie om dezelfde reden de zondag afgelasten. De organisatie laat in een filmpje zien hoe het terrein erbij ligt.