Benen steken uit het water op ondergelopen fietspad, agenten schrikken

Agenten schrokken zich vrijdagavond een hoedje in het buitengebied tussen Helvoirt en Cromvoirt. Daar zagen ze op de Nieuwkuijkseweg twee benen uit een enorme plas water steken. De 'benen' stonden naast een fiets die ook ondersteboven stond. Het blijkt te gaan om een actie van buurtbewoners. In hun ogen is het fietspad levensgevaarlijk omdat het telkens onder water staat als het hoogwater is in de sloot ernaast.

"Je kunt je vast voorstellen dat wij, in het donker en op snelheid voorbij rijdend, toch wel even schrokken van wat we zagen", laten de agenten weten op Instagram. Toen ze op onderzoek uitgingen, zagen ze dat de 'benen' takken waren, die omwikkeld waren met stof en kaplaarzen. Een buurtbewoner was blij dat de politie in actie kwam. "De agenten gaven ons aan dat ze van de gevaarlijke situatie melding hebben gemaakt."

"In het donker zie je het verschil niet tussen het fietspad en de sloot."

De buurt hoopt dat er snel iets gaat gebeuren op het fietspad dat steeds weer onder water loopt. "Iemand die hier in het donker doorheen rijdt, ziet het verschil niet tussen het fietspad dat onder water staat en de sloot", laat hij weten. Eind vorig jaar liep het fietspad ook al vol water door de extreme regenval. Toen heeft de buurt de gemeente ingeschakeld. "Die heeft de sloot toen laten leegzuigen. Maar nu is het water weer omhooggekomen. Je moet er niet aan denken dat iemand hier dadelijk in het donker in de sloot duikt."

"Hier moet een goede oplossing voor komen."

Een woordvoerder van de gemeente Vught laat weten dat eerder deze week na een melding een zogenoemde duiker, die was dichtgeslibd met takken en bladeren, is leeggemaakt. "Dit leek voldoende te zijn om het probleem op te lossen, maar nu staat het fietspad inderdaad weer vol water." Daarom heeft de gemeente besloten het ondergelopen fietspad zaterdagmiddag af te zetten met hekken. Daarnaast wordt onderzoek gedaan hoe het probleem hier definitief opgelost kan worden. "Hier moet een goede oplossing voor komen, want in de toekomst zullen we naar verwachting vaker te maken krijgen met overvloedige regenval."

Volgens buurtbewoners is er sprake van een gevaarlijke situatie op het fietspad (foto: Bart Meesters).