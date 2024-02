Carnavalswagen met levensechte Peter Gillis pakt de hoofdprijs

1/4 Peter Gillis kan wel lachen om een enorme uitbeelding van zijn persoon en het probleem van zijn park Prinsenmeer. Een bouwgroep in Esbeek won er zondag de hoofdprijs mee in de optocht van Hilvarenbeek.

Hij had het kunnen weten. Eén van de meest besproken Nederlanders van de afgelopen tijd, Peter Gillis, zou toch wel ergens in een carnavalsoptocht op de korrel worden genomen. En zelfspot kan de vakantiemagnaat uit Ommel niet worden verweten. Hij was er dan ook bij toen zaterdag een carnavalswagen met een levensgrote en nauwelijks van echt te onderscheiden pop door de straten van Esbeek trok. "Wat een topvolk!!!"

De creatie was het werk van K&B, Knetterspetters & BendeBetoerterT. Dit is een groep die jaarlijks meedoet aan de optochten in Esbeek (op zaterdag) en Hilvarenbeek (een dag later). Ze wilden twee thema’s met elkaar verbinden, zo vertelt lid Jannes van Dommelen.

Volgens hem heeft een man of twintig meegewerkt aan de wagen, met als grote brein Koen Wijten. “Een week eerder was hij ook al bij ons op bezoek. Toen om de wagen in aanbouw te komen bekijken.” En zaterdag kwam Gillis zelfs bij de optocht van Esbeek kijken, om de wagen te bewonderen. “Met Wendy, zijn vriendin”, vertelt Jannes.

“Toen we met de bouw van de wagen waren begonnen, was er nog een kans dat er voor het eerst een vrouw tot prins zou worden uitgeroepen. We zouden dan dus geen prins meer hebben.” Hiermee is de ene kant van het verhaal uitgelegd.

Het was bij de ondernemer in goede smaak gevallen. Hij liet een filmpje maken van zijn uitstapje naar Esbeek, waarin hij zijn bewondering voor ‘Geen Prinsenmeer?!’ niet onder stoelen of banken stak. “Weet je”, zo vertelt Gillis tegen Omroep Brabant, “Wendy en ik werden warm onthaald in Esbeek. Topvolk!!! En de wagen? Petertje was enthousiast.”

Hoe is K&B eigenlijk met Gillis in contact gekomen? Jannes: “We hebben hem een week geleden gemaild en geappt. Hier reageerde hij meteen op.” Gillis is echt de beroerdste niet. Of de carnavalsgroep nu gewetenswroeging heeft, omdat ze in zee is gegaan met een man die van fraude en mishandeling wordt beschuldigd? Nee hoor, dat telt deze dagen niet.

De leden, die allemaal 24 of 25 jaar oud zijn, hebben er alleen maar veel plezier aan beleefd. Uiteraard hoopten ze met de Gillis-wagen in de prijzen te vallen. En dat is ze gelukt. Op zondag, aan het eind van de middag, werd bekend dat ‘Geen Prinsenmeer?!’ in het Pezerikkengat (Hilvarenbeek) de beste carnavalswagen van 2024 was.