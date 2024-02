Jasper maakt instructiebord voor Randstedelingen die carnaval gaan vieren

De grote stationstrappen af, langs de gouden draak, rechtdoor de Dommel over en het feest kan beginnen. Menig carnavalsganger zal deze weg van station Den Bosch naar de binnenstad afleggen. Zeker mensen uit de Randstad die in Oeteldonk carnaval gaan vieren. En juist voor die mensen hangt er een speciaal 'verkeersbord' met tips. Vandaag om 11.11 maakte Jasper Schilder zich bekend als de maker van het bord. "De carnavalsgedachte is dat Iedereen welkom is."

"Randstedelingen opgelet! Neem carnaval serieus. Neem mauwende Oeteldonkers niet te serieus. HET IS FRIET!!!", staat op het bord naast het regenboogzebrapad bij station Den Bosch. Het is een verkeersbord dat er professioneel uitziet. Wie niet beter zou weten, zou denken dat de gemeente bord met tips voor carnavalsgangers uit de Randstad heeft opgehangen. Niets is minder waar, want de gemeente heeft er niks mee te maken. Niemand wist wie het bord had opgehangen. Tot vandaag. Jasper Schilder uit Den Bosch maakte zich om 11.11 bekend op sociale media als de maker van het bord. "Ik kreeg het idee voor dit plan aan het begin van de week", vertelt Jasper aan de telefoon. Op de achtergrond klinken muziek, stemmen en andere geluiden die bij indrinken horen. "We gaan zo dadelijk naar de stad."

"Je moet niet willen dat mensen uit de randstad zo makkelijker carnaval komen vieren."

Het idee voor het bord komt voort uit negatieve reacties die hij een paar weken terug kreeg. Op sociale media promootte hij een winkel die Oeteldonkse jassen verhuurt. Hij kreeg reacties van Oeteldonkers die dat niet vonden kunnen. "Ik kreeg te horen dat je zo'n jas niet zomaar kunt verhuren, dat iedere jas uniek moet zijn en dat je niet moet willen dat mensen uit de randstad zo makkelijker carnaval bij ons kunnen vieren. Ik snap die gedachte. Toch denk ik dat het juist de carnavalsgedachte is dat iedereen welkom is."

"Die laatste regel hoef ik niet uit te leggen, toch?"

Dus ging Jasper aan de slag. Hij schreef de tekst en liet er een verkeersbord van maken. Toen kwam het spannendste gedeelte van zijn plan: het ophangen van het bord. "Ik kon dat ding niet op klaarlichte dag ophangen. Dus ik ging heel vroeg in de ochtend naar het station. Om niet verdacht te lijken had ik een oranje hesje aan gedaan. Dat bleek overbodig, op een paar dronken carnavalsgangers na, had niemand aandacht voor me." Jasper zegt dat hij al veel positieve reacties op het bord heeft gehad." Op sociale media, waar hij zich Sarcasper noemt, wordt het flink gedeeld, het verspreid zich als een lopend vuurtje." Op de achtergrond worden de feestgeluiden harder. "Gisteren heb ik een dagje carnaval overgeslagen om energie te besparen. Ik hoop dit jaar eens de laatste dag van carnaval te halen", lacht hij. Toch heeft Jasper nog even de tijd om zijn bord uit te leggen, tenminste twee van de drie regels dan: "Zolang je carnaval serieus neemt en niet te veel let op zeurende Oeteldonkers die vinden dat je niet welkom bent, wordt het een leuk feest." Alleen een toelichting op de laatste regel van zijn bord, vindt Jasper overbodig. "Het is friet!"