'Niet meer naar Tilburg komen, het is te druk', zegt gemeente

"Kom niet meer naar Tilburg, je staat vooral in de rij". Dat zegt de gemeente Tilburg tegen mensen die nu nog op de fiets of in de auto willen stappen om carnaval in Kruikenstad te gaan vieren. De gemeente heeft een aantal pleinen in de binnenstad afgesloten met hekken om zo de bezoekersstroom te reguleren.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat sfeer nu nog gezellig en fijn is, maar dat er echt niet meer mensen naar Tilburg moeten komen. "Gezelligheid en veiligheid gaan hand in hand", aldus de woordvoerder. Dat is de reden waarom er op sommige pleinen geen mensen meer worden toegelaten. Niet vandaag maar morgen

In de stad wordt het openbare carnaval vooral gevierd op de Paleisring, het Heuvelplein, het Piusplein, Korte Heuvel en het Stadhuisstraatje. De pleinen zijn zo ingericht dat de gemeente de boel kan dichtgooien als het te druk wordt. Dat is dus vandaag al gebeurd. In een bericht op X vraagt de gemeente de bezoekers niet vandaag maar morgen naar Kruikenstad te komen. Ook in Breda en Den Bosch is het enorm druk en worden volle pleinen afgesloten. In Breda kun je op led schermen in de stad zien welke pleinen afgesloten worden.