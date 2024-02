Huis verwoest door brand, bewoners konden op tijd vluchten

Een huis aan de Cederstraat in Den Bosch is zaterdagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond een uur 's nachts ontdekt. Vermoedelijk ontstond de brand door kortsluiting in de meterkast.

Alle bewoners konden op tijd uit het huis wegkomen. Een vrouw is nagekeken door ambulancemedewerkers. Ze had het benauwd omdat ze wat rook had binnengekregen. Ze hoefde uiteindelijk niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Gasbrand

Door de brand ging de gasleiding in het huis kapot. Hierdoor ontstond een gasbrand. Het lukte de brandweer de gastoevoer te stoppen, waarna de gasbrand doofde. De schade in het huis is groot. Een 112-correspondent vermoedt dat het huis voorlopig onbewoonbaar zal zijn. De brand trok ondanks het nachtelijke tijdstip flink wat bekijks.

De schade aan het huis aan de Cederstraat in Den Bosch is aanzienlijk (foto: Bart Meesters).

Een correspondent vermoedt dat het huis voorlopig onbewoonbaar zal zijn (foto: Bart Meesters).