Zo beleefde Brabant de carnavalszondag: rollend, rennend en stralend

De derde dag van carnaval was opnieuw een prachtige en kleurrijke dag in onze provincie. Overal stortten carnavalsvierders zich in het feestgedruis. Hieronder een greep uit alle gebeurtenissen in Brabant.

Grote stroomstoring

Oss en ook omliggende dorpen zijn getroffen door een grote stroomstoring. In het centrum van de stad en de wijken daarbuiten werd het na de optocht, rond kwart voor zes, opeens donker. Daardoor zaten meer dan 27.000 huishoudens zonder stroom, maar ook de vele cafés waar volop carnaval werd gevierd. Rond half negen waren de meeste problemen opgelost.

Centrummanager Jack zorgt tóch nog voor de muziek, ondanks de stroomstoring (Foto: Jack van Lieshout).

De verlichte optocht in Knollenrijk

Licht hadden ze wel voldoende in Knollenrijk (Berghem), ook al ligt het in de gemeente Oss. Daar trok zondagavond de verlichte optocht door de straten. De praalwagens halen een lengte van wel 25 meter, zijn tot maar liefst 8 meter hoog en worden verlicht door duizenden lampjes.

Helleveegje uit bed gehaald

Zondagmiddag stipt om elf over drie was het zover in Hellevegersland (Hedikhuizen): Helleveegje werd uit haar bed gehaald en op een sokkel gezet. Een traditie die in 2020 in ere werd hersteld. Dinsdagavond om elf over negen wordt ze weer in bed gelegd en dan mag ze opnieuw een jaar lang slapen, zo hoort onze verslaggever die het feest der feesten zondag meeviert in het gehucht dat volgens de inwoners zelf niet meer is dan een groot kruispunt.

Helleveegje heeft haar ereplaatsje weer terug (foto: Omroep Brabant).

Gas erop en blijven rennen in Verkeskop

De traditionele Knakworstrennen zorgden zondag in Verkenskop (Beugen) voor de nodige hilariteit. Onder het motto 'gas erop en blijven rennen' sprongen de ruiters op de rug van hun gelegheidshengst om vervolgens te proberen als eerste de finish te bereiken. Hannelore Struijs en Thomas Wustman deden namens het Brabants Buske mee. Ze gingen de strijd aan met de Prins en Jeugdprins van Verkenskop. De laatsten werden in het zicht van de haven verslagen door de tandem van Omroep Brabant, zoals de speaker Hannelore en Thomas aankondigde.

Gas erop en blijven rennen tijdens de Knakworstrennen (beeld: Omroep Brabant).

Peter Gillis schittert in optocht van Pezerikkengat

In de optocht van Pezerikkengat (Hilvarenbeek) trok CV K&B de aandacht met hun wagen met als motto ‘Geen Prinsenmeer maar een prinses’. Lijdend voorwerp van de leut, Peter Gillis, kon er wel om lachen.

Leden van K&B, Peter Gillis en zijn vriendin (foto: Jannes van Dommelen).

Even geen bier of een vette hap, maar een balletje trappen

Bij VV Steenbergen stond zondag de traditionele snertwedstrijd op het programma. Volgens Levi van der Ree van de organiserende supportersvereniging een mooie manier om tussen het bier drinken en de vette hap door even wat beweging te hebben. Dit in een vanwege carnaval voetballoos weekend op amateurniveau. Naar verluidt is de wedstrijd in 3-1 geëindigd. Voor wie is voor de meesten op en langs het veld niet duidelijk, maar daar gaat het ook niet om. De gezelligheid stond immers voorop. Dat laatste bleek wel uit het feit dat er op een bepaald moment met twintig tegen twintig werd gespeeld. Niet in voetbaltenue, maar in carnavalspekske. Nog best lastig een balletje trappen verkleed als bijvoorbeeld oliesjeik. Gelukkig was er na afloop voor iedereen snert en een broodje worst.

Levi van der Ree, mede-organisator van de snertwedstrijd (foto: Omroep Brabant)

En natuurlijk ook weer het Fijnfisjenie Café

In Roeptoetgat opende zondagmiddag natuurlijk ook weer het Fijnfisjenie Café. Jordy en Christel ontvingen weer diverse artiesten en gasten in het bomvolle café. Ook maandag en dinsdag opent het duo de deuren van hun café om er 's middags en ’s avonds een mooi feestje te bouwen.

Foto: EYE4images.

D'n Opstoet in Kruikenstad

In heel veel plaatsen is zondag traditioneel de dag van de optocht. Neem Boemeldonck (Prinsenbeek), Faantalaand (Raamsdonksveer), Ossekoppenrijk (Oss) en ook Kruikenstad (Tilburg), deze laatste werd zondagmiddag live uitgezonden door Roeptoetgat.

D'n Opstoet in Kruikenstad (foto: Eye4images).

D'n Opstoet in Kruikenstad (foto: Eye4images).

D'n Opstoet in Kruikenstad (foto: Eye4images).

In Leemkuul stuiteren de fusten over de keien

Een borreltje achterover slaan en dan een fustje rollen. Het klinkt zo simpel, maar niet is wat het lijkt, zo bleek zondag in Leemkuul (Oeffelt) waar het NK Fustenrollen in estafettevorm werd gehouden. Zo'n fust wil alle kanten op, behalve de goeie. De kinderkopjes op een deel van het parcours zorgden bovendien voor een extra handicap. Roeptoetgat-verslaggever Noël bracht het er als nieuweling nog heel aardig vanaf. De finale bleek voor hem en het goldenteam echter net een kinderkop te ver: ze strandden in de halve finale. De lol was er echter niet minder om en Noël beloofde zijn teamgenoten thuis te gaan oefenen. Dat belooft wat voor volgend jaar!

Roeptoetgat-verslaggever Noël in actie tijdens het NK Fustenrollen (foto: Karel ten Haaf).

Prins Amadeiro XXVI terug op overvolle Oeteldonkse bodem

Stipt om elf over elf zette Hoogheid Prins Amadeiro XXVI weer zijn eerste stap op Oeteldonkse bodem, op de stapsteen van perron van Oeteldonk Centraol. Vervolgens kon de intocht beginnen vanaf de Stationsstraat naar de Markt. Waar op het stadhuis burgemeester Mikkers de ambtsketen overdroeg aan burgervaojer Peer en waar Prins Amadeiro Knillis op zijn sokkel onthulde. In de loop van de middag waarschuwde de gemeente dat Oeteldonk vol was. Feestvierders werd gevraagd niet meer naar de stad te komen. Er kwamen 100.000 carnavalsvierders naar het centrum.

Foto: EYE4images.

Foto: EYE4images.

Een historisch momentje in Erpelrooiersland

De Raad van Elf van Erpelrooiersland (Wagenberg) werd zondagochtend tijdens de traditionele Carnavalsmis in het zonnetje gezet. De complete raad neemt namelijk dit jaar afscheid. Er waren mooie woorden voor het gezelschap en natuurlijk ook onderscheidingen. De mannen, de raad is nu nog een compleet herengezelschap, begonnen twaalf jaar geleden samen en hebben altijd gezegd de elf jaar vol te willen maken: samen. Door corona zijn het twaalf jaren geworden, waarvan dus elf actieve jaren. Tijd om afscheid te nemen, zo verwoordde Michel Wicherink zijn gevoel en dat van zijn collega's. Prins Fleurke noemde de kerkdienst na afloop heel speciaal. "Ze hebben het elf jaar gedaan met veel passie en toewijding. We gaan ze missen", zei ze.

De voltallige Raad van Elf wordt toegesproken (foto: Omroep Brabant).