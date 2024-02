Grote stroomstoring in Oss, hossend publiek staat in het donker

In de gemeente Oss is een grote stroomstoring aan de gang. In het centrum en de wijken daarbuiten werd het na de optocht, rond kwart voor zes, opeens donker. Daardoor zitten meer dan 10.000 huishoudens zonder stroom, op bijna 1500 postcodes. Waarschijnlijk duurt het tot een uur of acht vanavond.

Op sociale media duiken beelden op van een donkere tent in de gemeente. Zondagmiddag was in Oss de optocht, waardoor een groot deel van de carnavalsvierders nu de cafés in is gedoken. Alleen is daar nu het licht uit. De reden van de storing is nog niet bekend.

Foto: Enexis.

