Grote stroomstoring in Oss verholpen, feest dendert door

1/5 In de tent in Oss wordt het feest weer hervat, mét licht (Foto: Jack van Lieshout).

De stroomstoring in de gemeente Oss is verholpen. In het centrum en de wijken daarbuiten werd het na de optocht, rond kwart voor zes, opeens donker. Daardoor zaten meer dan 27.000 huishoudens twee en een half uur zonder stroom. Inmiddels lijkt het probleem langzaamaan verholpen.

Op sociale media doken beelden op van een donkere tent in de gemeente. Zondagmiddag was in Oss de optocht, waardoor een groot deel van de carnavalsvierders de tent en de cafés in dook. "Gelukkig is er een aggregaat in de tent en hebben veel cafés ook noodstroom", liet de gemeente weten. Daardoor hoefden feestvierders niet volledig in het duister te tasten.

In de binnenstad bleef het rustig, onder toezicht van handhaving en politie.

Contant betalen

Door de aggregaten bleef het in de tent en in de cafés dus in ieder geval niet donker. "Je kunt in de kroeg alleen niet met pin betalen en er is geen muziek", liet centrummanager Jack van Lieshout weten. "Dus ik heb zelf maar een boxje meegenomen."

Ook in veel omliggende dorpen zaten ze zonder stroom. De reden van de storing was nog niet bekend, maar wordt onderzocht. Inmiddels is de storing weer langzaam op zijn retour. Het centrum heeft weer stroom.