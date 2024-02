PSV zet FC Volendam na sterke tweede helft met ruime cijfers opzij

Op papier stond PSV voor een eenvoudige opgave. De koploper op bezoek bij Volendam, dat kon toch bijna niet misgaan. Het ging ook niet mis, maar overtuigend was het de eerste helft zeker niet wat de Eindhovenaren lieten zien. Na de 1-1 ruststand walste PSV over de degradatiekandidaat heen. Door de 1-5 winst zet PSV de lange ongeslagen reeks voort en kan het afwachten wat nummer twee Feyenoord zondagavond tegen Sparta Rotterdam doet.

In de eerste minuut stond PSV, waar Joey Veerman juist tegen zijn oude club terugkeerde in de basis, wat te slapen op het veld. FC Volendam begon sterk en via een goedlopende aanval kwam de bal voor de voeten van verdediger George Cox. Die legde voor, waarna Jordan Teze zijn eigen keeper verschalkte, al zat zijn teamgenoot Andre Ramalho er ook nog even aan.

Kansen PSV

Dat was schrikken voor PSV, dat direct op jacht ging naar de gelijkmaker. Binnen tien minuten kreeg het een aantal goede kansen. Teze krulde een vrije trap naast en de andere back, Sergino Dest, raakte de keeper van FC Volendam. Na 13 minuten schoot Ismail Saibari zijn ploeg wel op 1-1. Met een knappe lichaamsbeweging speelde de Marokkaanse international zich vrij en met links knalde hij raak.

Het was echter FC Volendam met de grootste kans op een treffer. De razendsnelle Zach Booth liet de Eindhovense defensie achter zich, maar strandde op doelman Walter Benítez. In de rebound raakte de Amerikaan de paal.

Het tempo waarin PSV voetbalde, lag te laag om het de thuisploeg echt lastig te maken. Er lukte maar weinig, vooral op de vleugels. Pas kort voor rust liet Hirving Lozano zich zien voor het Volendamse doel. Zijn schot vloog over de kruising. Kort daarvoor had de tegenvallende Johan Bakayoko al ver over geschoten.

Veel betere tweede helft

Trainer Peter Bosz zal in de rust ongetwijfeld heel duidelijk zijn geweest, want zijn ploeg stond in de tweede helft heel anders op het veld dan de eerste 45 minuten. FC Volendam werd direct onder druk gezet. Al snel resulteerde dat in een doelpunt van Jerdy Schouten, de tweede treffer dit seizoen van de controlerende middenvelder.

FC Volendam kreeg het steeds lastiger met de koploper en moest zich beperken tot verdedigen. PSV liet de nodige kansen liggen, zodat het nog enigszins spannend bleef. Een kwartier voor tijd viel de beslissing toen Teze de 1-3 aantekende. Teze liet deze wedstrijd zien niet alleen een betrouwbare back te zijn, maar ook dat hij voetballend steeds belangrijker aan het worden is. Vijf minuten later gaf ook invaller Ricardo Pepi zijn visitekaartje af. Met een vlammend schot moest keeper Mio Backhaus voor de vierde keer vissen.

Goede wissels

Een andere invaller, Isaac Babadi. deed FC Volendam nog meer pijn. Op aangeven van nog een invaller, Patrick van Aanholt, bepaalde hij de eindstand op 1-5. En dus won PSV alsnog met ruime cijfers, iets waar het de eerste helft niet op leek.