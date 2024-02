Man in nek gestoken, zwaargewond naar ziekenhuis

Bij een steekpartij in een huis aan de Vierde Rompert in Den Bosch is een man zondagnacht ernstig gewond geraakt aan zijn nek. Er zijn drie mannen aangehouden, onder wie de bewoner van het huis. Een ruit in de voordeur van het huis sneuvelde bij de ruzie.

De steekpartij werd rond kwart over twaalf zondagnacht gemeld. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Bloed op diverse plaatsen

Grote delen van de Vierde Rompert werden na de steekpartij afgezet door agenten. Volgens de officier van dienst van de politie volgen er nog meer aanhoudingen. Of die inmiddels hebben plaatsgevonden is niet naar buiten gebracht. Op diverse plaatsen op straat lag bloed na de steekpartij. Dit is met emmers water weggespoeld.