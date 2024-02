Temperatuur schiet halverwege deze week omhoog: 'Heel bizar!'

De temperatuur schiet halverwege deze week omhoog. Donderdag kan de thermometer de 16 graden aantikken. "Bizar, hè!"

Voor mensen die deze maandag carnaval vieren, heeft Floris Lafeber van Weerplaza goed nieuws. "Op de meeste plaatsen blijft het droog en er is regelmatig ruimte voor de zon", vertelde hij maandagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. "Er kunnen in de middag wel enkele buitjes overtrekken, maar die mogen eigenlijk geen naam hebben."

Rapportcijfer 8

Daarbij komt de temperatuur uit op 9 graden. "De combinatie van dat zonnetje met niet al teveel wind maakt het prima carnavalsweer vandaag. Het is echt een heel goede dag, deze krijgt het rapportcijfer 8." De maandagavond verloopt droog, met brede opklaringen. "Het koelt wel flink af", weet Floris. "De temperatuur komt dan iets boven het vriespunt uit."

Dinsdag is het overwegend droog, maar zijn wel veel wolkenvelden aanwezig. "Dat is een van de laatste droge dagen deze week."

Woensdag verloopt volgens de weerman van Weerplaza ronduit nat. "Dan trekt een regengebied over en wordt het 13 graden."

Warm maar ook regen

Donderdag stijgt de temperatuur verder en kan het lokaal 15 of 16 graden worden. "Heel bizar! In februari is een temperatuur van rond de 7 graden normaal. Een ruime verdubbeling krijgen we dus. Maar het weerbeeld is dan allesbehalve lenteachtig. Van tijd tot tijd trekt er regen over."

Ook de dagen daarna blijft de temperatuur ronduit zacht voor de tijd van het jaar. Vrijdag wordt het 11 of 12 graden en zaterdag 10. "Daarbij is het ook dan wisselvallig weer."