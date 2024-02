Feestende jeugd op vrachtwagens zorgt voor overlast, politieauto vernield

Een politieauto is zondagavond vernield op de Blasiusstraat in Deurne. De agenten waren in Deurne omdat bewoners veel last hadden van feestende jongeren. "Ben jij diegene die zo stoer was geweest om ons dienstvoertuig te vernielen? Wees dan ook zo stoer door je bij ons te melden."

Rond tien over tien kreeg de politie een melding van ontzettende harde muziek van twee vrachtwagens met daarop feestende jeugd in Deurne. Toen ze daar aankwam, werd de sfeer volgens de politie grimmiger. Daarom werden extra agenten gestuurd. “De collega's uit Helmond parkeerden hun dienstvoertuig op de Blasiusstraat nabij nummer 2”, meldt de politie. Nadat de geluidsoverlast afgehandeld werd troffen de agenten uit Helmond hun dienstvoertuig kapot aan. De zwaailichten op het dak werden losgeschroefd en kapotgemaakt, de rechterspiegel is vernield en de kentekenplaat is gestolen, schrijft de politie op Instagram. Er is nog niemand opgepakt voor de vernielingen. De politie zegt de zaak hoog op te nemen. Stoer

“Ontzettend stoer van diegene die dit gedaan heeft. Realiseer je je wel even dat je een noodhulpvoertuig onklaar hebt gemaakt voor een langere tijd. Daardoor waren de collega's niet inzetbaar voor bijvoorbeeld een reanimatiemelding”, besluit de politie.

De vernielde auto (foto: politie).