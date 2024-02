Dit is het slechtste station van Nederland: gratis koffie als goedmakertje

Station Lage Zwaluwe. Station Lage Zwaluwe. Volgende 1/2 Station Lage Zwaluwe.

Het treinstation in Lage Zwaluwe wordt het slechtst gewaardeerd van alle stations in Nederland. Reizigers geven het station het rapportcijfer 4,6. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de NS en ProRail. Het station krijgt al de laagste waardering sinds het begin van de metingen in 2013. Om reizigers toch in het zonnetje te zetten, wordt er maandagochtend gratis koffie en thee uitgedeeld.