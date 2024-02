1 miljoen euro gevallen op Staatslot, koper moet zich nog melden

Heb je nog niet zo lang geleden in Dommelen een lot gekocht voor de Staatsloterij? Dan zou het zomaar eens kunnen dat er een miljoen op je ligt te wachten. De loterij is op zoek naar een geluksvogel die zijn of haar lot bij PLUS-supermarkt in Dommelen heeft gekocht.

Bij de Staatsloterij-trekking van zaterdag 10 februari is de hoofdprijs van 1 miljoen euro gevallen op een heel lot met lotnummer HD01567. Dat lot is verkocht in Dommelen, maar de winnaar heeft zich nog niet gemeld.

"Het carnavalsweekend kan niet meer stuk voor de winnaar van dit grote geldbedrag. We nodigen hem of haar van harte uit bij ons op kantoor. Dan kunnen we de uitbetaling in orde maken en advies geven over de nieuwe rijkdom", vertelt Karen van Schie, prijswinnaarbegeleider bij Nederlandse Loterij.

Het is niet de enige geldprijs die in Brabant is gevallen. Een inwoner van Rosmalen kan tien jaar lang, 100.000 euro netto per jaar, bijschrijven.