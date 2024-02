Willy en René: 'Eerste helft leek het wel alsof PSV carnaval had gevierd'

PSV begon dit seizoen nog niet zo beroerd als zondag tegen FC Volendam: binnen de minuut stond het al 1-0 voor Volendam door een eigen goal van Jordan Teze. "Het leek wel of ze carnaval hadden gevierd", zegt clubicoon Willy van de Kerkhof in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Toch twijfelde ik er geen moment aan dat PSV makkelijk zou winnen. We hebben genoeg kwaliteit om zo'n start simpel te herstellen. Uiteindelijk had het ook nog wel 1-7 kunnen worden."

Wellicht had het niet eens veel uitgemaakt als de PSV-selectie écht polonaise was gaan lopen, tenminste als we op de ervaringen van René afgaan. "Ik kwam altijd nog in mijn pastoorspak naar de training. Onze trainer Kees Rijvers is ook een echte Brabander maar die vond dat helemaal niks", weet René nog goed. "Eén keer ben ik de avond voor de wedstrijd nog wezen carnavallen, omdat ik toch niet zou spelen. Maar door blessures moest ik toch invallen en ik speelde misschien wel mijn beste wedstrijd", zegt hij lachend.

"Het prinsesje begint het te leren."

Intussen vieren de gebroeders zelf geen carnaval meer, dus konden ze op hun gemak alle wedstrijden bekijken. Ze konden zo ook een duidelijke mening vormen over hét moment van het weekend: de bal die bij Heerenveen tegen Ajax wel of niet over de lijn was. De broers zijn er duidelijk over: "De bal moet zichtbaar helemaal over de lijn zijn en dat was hij niet", zegt Willy. "Dus, heren in Amsterdam, geen doelpunt", vult René aan. "Einde." Wel vindt René het klasse dat Steven Berghuis achteraf niet zeurde. "Ik heb altijd veel kritiek op hem, maar schijnbaar begint het prinsesje het te leren." Ook zijn de gebroeders blij dat RKC Waalwijk eindelijk weer eens gewonnen heeft. "Als ze nou volgende week van Feyenoord winnen en wij van Heracles dan staan ze er weer goed bij", loopt Willy alvast vooruit.