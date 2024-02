Zo beleefde Brabant de carnavalsmaandag: meeblèren, optochten en beddenrace

De vierde dag van carnaval was opnieuw een prachtige en saamhorige dag in onze provincie. Overal stortten carnavalsvierders zich in het feestgedruis. Hieronder een greep uit alle gebeurtenissen in Brabant.

Massaal meeblèren met Kruikenstad in Koor

Stipt om elf over acht barstte in Kruikenstad (Tilburg) het meezingspektakel Kruikenstad in Koor los. Natuurlijk werd het Tilburgs Volkslied als eerste ingezet waarna er vele klassiekers volgden die allemaal even hard werden meegeblèrd door het massaal toegestroomde publiek. Het meezingspektakel werd door Roeptoetgat live uitgezonden.

Het Tilburgs volkslied wordt ingezet (foto: EYE4images).

En natuurlijk slaat oranje/groen de klok (foto: EYE4images).

Massaal meeblèren met Kruikenstad in Koor (foto: EYE4images).

Hoogtepunten optochten Kielegat en Moesland

De optochten in Kielegat (Breda) en Moesland (Schaijk) waren weer een genot om naar te kijken. Bekijk hier de hoogtepunten:

Frans bakt al 22 jaar hamburgers op de grill

Frans van Groesen (67) bakt al 22 jaar hamburgers tijdens de optocht in Kluivenduikersrijk (Den Hout) voor alle deelnemers en toeschouwers. Vandaag zette hij voor de laatste keer zijn hamburgertent op. Een carnavalesk-jubileum dus! "Ik roep al vijf jaar ik wil stoppen. Nu is de tijd echt aangebroken, want het wordt steeds zwaarder", aldus de hamburgerbakker. Of hij het gaat missen? "Natuurlijk! In mijn hoofd ben ik nog niet gestopt", zegt Frans met een knipoog.

Foto: Omroep Brabant.

Pracht en praal in Kluivenduikersrijk

In Kluivenduikersrijk (Den Hout) reden prachtige praalwagens, maar reed ook veel jeugd mee op zogeheten 'zuipwagens' met harde muziek. Jong en oud hebben er met zijn allen een mooi carnavalsfeest van gemaakt.

Foto: Omroep Brabant.

Foto: Omroep Brabant.

Jurgen Streppel op de wagen

Jurgen Streppel, oud-hoofdtrainer van onder meer Willem II en Roda JC, is prins carnaval in Helmond en vermaakte zich uitstekend.

Wachten op privacy instellingen...

Jarige prins carnaval

Prins 'Patrick dun Urste' uit Nachtgraversrijk (Overlangel) mocht maandag 54 kaarsjes uitgeblazen. Zijn verjaardag viel samen met de optocht op carnavalsmaandag en werd daarom gevierd met een dweilorkest en echte carnavalssoesjes. Uit handen van Roeptoetgat-verslaggever Manon kreeg de prins de enige echte roeptoeter cadeau.

Foto: Omroep Brabant.

Bekende Brabanders vieren carnaval

Ook presentator en theaterproducent Albert Verlinde was weer in Oeteldonk van de partij, ook al woont hij in Kneutergat (Cromvoirt). Op zijn Instagrampagina is te zien dat hij met ex-partner Onno Hoes carnaval aan het vieren was.

Wachten op privacy instellingen...

Beddenrace

In Klein Antwerpen (Knegsel) heeft 'Team Brak' maandagochtend de traditionele beddenrace op hun naam geschreven. Voor het eerst in tien jaar werd de beddenrace weer in Klein Antwerpen verreden. De meiden van 'Team Brak' gingen met de eer en een cheque van 300 euro naar huis. Wat ze met het geld gaan doen? "De rest van de carnaval doorkomen", zei een van de meiden lachend.

Foto: Omroep Brabant.

Pastoor in zijn element tijdens carnavalsdienst

Meer dan zevenhonderd mensen zaten maandagmiddag In de Sint Jozefkerk in Tilburg voor de Kruikenviering: de carnavalsdienst. En dus gaat pastoor Robert van Aken extra diep met zijn borstel in het wijwater. Met zichtbaar genoegen spettert hij zijn toehoorders nat: “Juist met carnaval denken we aan de ander en doen we gek. Weet je hoe belangrijk dat is, dat je even kunt relativeren?”

80-jarige Cobie viert nog carnaval

Hoe oud je ook bent: carnaval blijft leuk. Dat bewijst de 80-jarige Cobie Gerritsen uit Haaikneuterrijk (Esbeek). Ze was maandagochtend, als vertrouwd, met kleinkinderen Kaï en Isabelle bij het pyjamaontbijt present. "Ik vind het gezellig om er ieder jaar bij te zijn. In Esbeek kent iedereen elkaar", zei de oma tegen Roeptoetgat-verslaggever Noël.

Carnavalsbruiloft

De maandag begon met een waar carnavalssprookje in Papgat (Sint-Oedenrode). Ronald vroeg drie jaar geleden zijn vriendin Carly ten huwelijk tijdens het carnavalsprogramma Fijsnisjenie Café van Omroep Brabant. De twee zijn echte carnavalsliefhebbers en wisten al snel wanneer de bruiloft zou plaatsvinden. Maandagmorgen was het éindelijk zover. Om exact elf over elf gaven ze elkaar het jawoord, geheel in carnavalskleding bij hun carnavalsclub in Papgat.