Oude munitie gevonden in huis, omliggende woningen ontruimd

Een aantal huizen aan het Arie de Witpark in Willemstad zijn maandagmiddag rond een uur ontruimd omdat er oude munitie is gevonden. De munitie ligt in een van de huizen. Om wat voor soort munitie het gaat wordt nog onderzocht. Naar verwachting kunnen de bewoners snel weer hun huis in.

Vrijdag deed de politie ook al onderzoek in het huis nadat de politie werd getipt over de munitie. Volgens een buurtbewoner werd er toen gezocht naar mijnen en granaten die de bewoner gevonden had en verzamelde.

Om de spullen veilig uit de woning te halen, is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Bewoners worden elders in Willemstad opgevangen. "We schatten nu in dat het onderzoek in de loop van de dag is afgerond en bewoners weer terug naar hun woning mogen", schrijdt de politie.

