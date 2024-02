Plassen, poepen, kotsen en seksen voor de deur: bewoners zijn het zat

Er wordt op deuren gebonkt, in steegjes en tuinen of gewoon midden op straat geplast, overgegeven en gesekst. Voor de bewoners van de Jan Aartestraat en Cavaleriestraat in hartje Tilburg is carnaval lang niet altijd feest, maar vooral dagen met enorme overlast. Ze zijn er dan ook helemaal klaar mee. "Het is hier één grote bende. De condooms liggen hier soms gewoon voor de deur."

Floortje Steigenga & Arnold Tankus Geschreven door

Maandagochtend is het nog rustig. Op de achtergrond klinkt al wat muziekgedreun van het Piusplein. Aan het begin van de Jan Aartestraat staan twee openbare 'pisbakken', maar de toiletten voor de vrouwen ontbreken. En met de enorme opkomst aan feestgangers dit jaar, zijn die toch écht nodig. Maar als je moet, dan moet je. Wanneer er geen toilet te vinden is en de rijen te lang, verdwijnen feestgangers in de stegen en tuinen in de Jan Aartesstraat en de Cavaleriestraat.

"Ze gaan gewoon zitten. Het maakt ze niet uit. Ook de meisjes niet."

"Het is gewoon verschrikkelijk, We zijn gewoon bang tijdens carnaval", vertelt bewoonster Annie aan de Jan Aartestraat. "Ze lopen vanuit de Korte Heuvel hier de straat door. Laatst hebben ze 's nachts een half uur lang op mijn deur staan bonken. Ik was echt bang. En hier plassen en poepen ze allemaal in de straat. Van de week kwam er een griet aanlopen, ze trok haar broek omlaag en ging gewoon op straat zitten hier. 'Ja, ik moet naar het toilet, dus ik ga even zitten hier', zei ze nog. Ze trok haar broek weer omhoog en liep zo de stad in", zegt Annie vol ongeloof. De overlast van feestgangers bereikt tijdens carnaval en de Tilburgse Kermis een hoogtepunt, maar komt volgens Annie iedere stapavond wel voor. Zo vertelt ze dat er vaak tegen een deur aan de overkant van haar huis wordt geplast en dat deze al meerdere keren is vervangen.

"De diarree zat hier een keer tot hoog op de muren. Dat was écht zo vies."

Volgens meerdere bewoners is de overlast sinds de coronaperiode enorm toegenomen. Dat zegt ook bewoonster Maud. In de brandgang naast haar woning wordt regelmatig gepoept, gekotst en geplast. Ze heeft het ergste maandagochtend al opgeruimd, maar na een paar stappen in de brandgang zijn de bergjes kots nog goed zichtbaar. Maud is al heel wat gewend, maar de poep vindt ze het ergste: "De diarree zat hier een keer tot hoog op de muren. Dat was écht zo vies." De bewoonster ziet ook dat er veel te weinig toiletten voor vrouwen zijn: "Daar zouden ze echt iets aan moeten doen."

"Ik woon hier al 35 jaar en maak al die jaren al melding van de overlast."