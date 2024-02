Vrouw laat haar honden uit en wordt twee keer mishandeld door dezelfde man

Een vrouw is maandagochtend vroeg op de Mesdagstraat in Roosendaal twee keer mishandeld door een onbekende man. Hij schopte en sloeg haar. Het slachtoffer raakte gewond en is door medewerkers van de ambulance nagekeken en verzorgd.

De vrouw liet rond kwart over vijf haar honden uit, toen ze in de verte glasgerinkel hoorde. Even later kwam ze bij de Mesdagstraat een man tegen. Hij kwam naar haar toe, schold haar uit en sloeg haar uit het niks. Vervolgens rende hij weg.

De vrouw was toen nog niet van haar belager verlost. Hij kwam terug en begon haar volgens de politie weer te slaan en te schoppen.

Agenten die reageerden op de melding van het glasgerinkel zagen een en ander gebeuren. Toen de man de politie zag, probeerde hij de benen te nemen. Nadat een van de agenten dreigde met een stroomstootwapen, gaf hij zich alsnog over. Het gaat om een man van 27 van wie de woonplaats niet bekend is.

De man wordt niet alleen verdacht van de mishandeling, maar ook van het vernielen van een ruit van een huis in de Burgemeester Freijterslaan. Hij zit nog vast. Omdat hij niet wilde meewerken aan een blaas- en speekseltest is onduidelijk of hij onder invloed was van alcohol of drugs. Voor het weigeren van deze onderzoeken is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.