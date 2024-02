Zo beleeft Brabant laatste carnavalsdag: vol liefde, mierzoet en brandend

De laatste dag van carnaval was opnieuw een feestelijke dag in onze provincie. Ook vandaag nog, op carnavalsdinsdag, stortten duizenden carnavalsvierders zich tot de late uurtjes in het feestgedruis. Hieronder een greep uit alle gebeurtenissen in Brabant.

Een bitterzoet en romig einde van het Fijnfisjenie Café

De fik erin

In Eendenland (Boxtel) werd traditioneel rond vijf uur 's middags de eend aangestoken om het carnaval af te sluiten. En ook in Ossekoppenrijk ging de fik er een paar uur later in. Daar werd een os in brand gestoken om het feest der feest vaarwel te zeggen.

Met de verbranding van de os eindigt het carnaval in Ossekoppenrijk (foto: EYE4images).

De eendverbranding waarmee carnaval wordt afgesloten in Indeland (foto: EYE4images).

2.500 euro aan onbetaalde rekeningen na stroomstoring

Een aantal horecaondernemers in Oss zijn met een flinke onkostenpost blijven zitten na de stroomstoring van zondagavond. Kassasystemen vielen uit waardoor mensen hun biertje en eten niet meer konden afrekenen, terwijl het na de carnavalsoptocht juist heel druk was. De horecaondernemers hopen dat mensen alsnog hun bonnetjes komen betalen.

Nick Vink met een deel van de onbetaalde rekeningen (foto: Imke van de Laar).

Boerenbruidspaar

Bij Connie's Cafe in Aopelaand (Rijsbergen) zijn dinsdagmiddag Jeanette Lochten en Antoon Kokx in het 'Boeren' huwelijksbootje gestapt. De bruid en bruidegom beleefden een dag om nooit te vergeten.

Optocht Peejenlaand

Het is een klein dorp, maar Peejenland heeft een rijke carnavalshistorie en minstens zo grote optocht met indrukwekkende wagens.

Indrukwekkende wagens in de grote optocht van Peejenland (foto: EYE4images).

Het was druk tijdens de grote optocht in Peejenland (Hoeven)(foto: EYE4images).

Optocht Krabbegat

De optocht in Krabbegat (Bergen op Zoom) was weer een lust voor het oog. Bekijk hier de hoogtepunten:

Emigrerende prins

Voor prins 'Jaap Dun Erste' uit Kuussegat (Veghel) is dinsdagmiddag een afscheidsfeestje georganiseerd. Jaap van Herwaarden, zoals hij eigenlijk heet, emigreert eind dit jaar met zijn vriendin naar Spanje. De prins werd compleet verrast door het afscheid. Hij is niet van plan om het carnaval op te geven. "We hebben nu al afgesproken dat we ieder jaar speciaal voor carnaval terug naar huis vliegen", zei hij tegen Roeptoetgat-verslaggever Raymond.

Foto: Omroep Brabant.

Foto: Omroep Brabant.

Biertapwedstrijd met hindernissen

In café De Bel in Striepersgat (Valkenswaard) werd een drukbezochte tapwedstrijd georganiseerd. In samengestelde duo's streden de deelnemers om de blinkende bokaal en eeuwige roem mee naar huis te nemen.

Carnavalswagens gesloopt

In Moesland (Schaijk) zijn dinsdagmiddag een aantal prachtige carnavalswagens gesloopt. Een bulldozer voerde de sloop volgens traditie vakkundig uit, zag Roeptoetgat-verslaggever Noël.