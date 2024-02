Nooit meer een optocht: familie Gerrits stopt ermee na ruim 50 jaar

‘Die van Gerrits’ deed zondag voor het laatst mee aan de carnavalsoptocht in Overloon. Na ruim vijftig jaar houdt de groep het na vier generaties voor gezien. “De laatste jaren werd het minder, het groepje kleiner. De meeste kinderen zijn uitgevlogen of doen met vrienden mee en wij worden een dagje ouder. Toen hebben we gezegd: we moeten het maar eens afsluiten."

Lucy Gerrits doet al sinds 1976 mee aan de carnavalsoptocht: "Ik ben geen echte Gerrits. Ik ben al 45 jaar aangetrouwd." Maar dat was geen punt. Iedereen was welkom. Alle gezinnen van de familie Gerrits uit Overloon deden jarenlang mee. Nu is ze samen met haar zwager de spullen van de laatste optocht aan het afbreken en opruimen. “We kunnen het nog wel, maar we willen niet meer”, zegt Lucy.

In 1972 begon op initiatief van Lies Gerrits en een aantal anderen uit het dorp een carnavalsoptocht voor volwassenen. “Er was toen alleen een optocht voor kinderen. Prijzen waren er nog niet, dat kwam pas later”, vertelt Mariet Gerrits, een andere schoondochter. “Die van Gerrits was een logische naam, want dan weet iedereen in Overloon meteen over wie je het hebt."

De eerste keer ging ‘Ons moe Gerrits’ samen met andere familieleden mee in juten zakken. In een karretje met watten lagen aardappels onder het motto ‘Dur de pieper zien we allemaol de zak’, omdat de aardappels dat jaar zo duur waren. “Dat was de eerste keer dat ik meedeed”, vertelt Mariet. Sindsdien deed ‘Die van Gerrits’ ieder jaar mee.

“Ik moet zeggen dat de vrouwen een beetje de kar trokken, al hadden we de mannen natuurlijk wel nodig voor allerlei klusjes. We deden alles samen: samen de kleren maken, schminken en kijken of we het gezamenlijk zo goedkoop mogelijk konden doen, want het was altijd een behoorlijke groep. Het was een echt familiefeest.”