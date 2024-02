Klein dorp maar grootse optocht, kijk naar de prachtige stoet in Peejenland

Het dorp Peejenland (Hoeven) telt een kleine 7.000 inwoners, maar die lijken allemaal gek van carnaval. Want de grote optocht van Peejenland mag er zijn met zijn loopgroepen en grote wagens. Maar in het dorp zijn ze ook heel muzikaal. De afgelopen 33 jaar werd in Peejenland zelfs de Hoevense leut-cd uitgebracht met daarop alleen originele carnavalsnummers uit Peejenland. Met die cd wordt gestopt, de optocht dendert gewoon door en laten we in elf prachtige foto's aan je zien.

Drukte bij de grote optocht in Peejenland (Hoeven)(foto: EYE4images).