Voor de hoogste bieder: carnavalswagens in de uitverkoop

Weinig werk en toch pronken met een mooie wagen in de optocht volgend jaar: dan moet je nú je slag slaan. Op verschillende verkoopsites wordt een groot aantal carnavalswagens aangeboden. Voor de snelle beslissers: de wagens zijn van een oud vrouwtje geweest en hebben altijd binnen gestaan. Bovendien staan er weinig kilometers op de teller. De routes van een optocht zijn slechts enkele kilometers lang. We zetten de mooiste vondsten voor je op een rij.

Themawagen Halloween

Bas Koekoek en zijn kompanen van de CV de Uileballekes uit Standdaarbuiten zijn maandagavond net terug uit Zevenbergen waar ze de optocht hebben gereden. "Met onze club kopen, verkopen en verhuren we carnavalswagens. Meestal hebben we er steeds drie in voorraad. Die kopen we in België. We knappen de wagens op, daarna worden ze verkocht of verhuurd. Dan verdienen we er ook nog wat aan", vertelt Bas.

Volgens hem is de koop - en verkoop ook noodzaak om de optochten te laten bestaan. "Veel bouwclubs of carnavalsverenigingen hebben geen hal of loods meer waar ze kunnen bouwen. Die huren dan een wagen bij ons. Onze huurwagens wisselen steeds van plaats." Op Marktplaats biedt CV de Uileballekes de themawagen Halloween aan. Voor welke bod maakt de aanstaande koper kans? Bas: "Voor dergelijke wagens zit het tussen de 1500 en 3000 euro."