Een flinke renovatie van een vliegbaan kost tijd, zegt de luchtvaartexpert

Door het plan van het ministerie van Defensie om de start- en landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven te renoveren gaat de hele luchthaven voor vijf maanden dicht. Volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de Technische Universiteit Delft is dat geen onnodig lange periode. "Op Schiphol gaan de banen ook maanden dicht voor onderhoud. Het verschil is dat je in Eindhoven maar één start- en landingsbaan hebt."

Het ministerie van Defensie wil de start- en landingsbaan opknappen en geschikt maken voor het landen en opstijgen bij dichte mist. Om dat te kunnen doen moet de versie van het zogenaamde Instrument Landing System vernieuwd worden. Ook komen er onder meer extra vluchtstroken voor vliegtuigen, nieuwe verlichting en is er ruimte voor een andere installatie waardoor vliegtuigen beter kunnen remmen.

"Het is een logische termijn."

Dat blijkt allemaal uit een zogenaamde markconsultatie van het Rijksvastgoedbedrijf in opdracht van Defensie. Bedrijven kunnen zich hierbij aanmelden voor de aanbesteding. Om de werkzaamheden te kunnen doen gaat Eindhoven Airport voor vijf maanden op slot. Dat lijkt lang, maar voor dit soort onderhoud is het geen ongebruikelijke periode, zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de Technische Universiteit Delft. "Het is een logische termijn. Die tijd heb je nodig. Kijk maar naar wat er op Schiphol gebeurt. Banen gaan daar maanden dicht voor onderhoud. Daar kunnen ze vluchten naar andere banen verplaatsen, maar in Eindhoven heb je er natuurlijk maar één." Wanneer de banen onder handen genomen worden heeft Defensie niet bekendgemaakt. Een woordvoerder wil woensdag niets over de plannen zeggen. Binnen enkele weken komt het ministerie met meer informatie in een kamerbrief.



De maanden waarin het werk wordt gedaan staan wel vast: tussen februari en juni. Melkert: "Ze kiezen voor deze periode omdat het weer gunstig is om onderhoud te doen. Het is niet te koud, maar ook niet te warm."

"Ze hebben dit goed voorbereid."